OM : Canal+ dévoile une bande-annonce fracassante pour le retour en Ligue des champions !

« Ici c’est Marseille, tu connais… », La voix, le ton et l’ambiance ne laissent aucun doute : le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions sera un événement. Canal+ a dévoilé une bande-annonce forte pour annoncer la diffusion en exclusivité de la C1 dès le 16 septembre.

Une mise en scène 100 % marseillaise

La chaîne cryptée joue la carte de l’authenticité avec un slogan qui résonne déjà comme une promesse : « Ici c’est Marseille, tu connais… ». Entre images de supporters en fusion, gros plans sur le Vélodrome et séquences rythmées, la bande-annonce souligne l’attente démesurée autour du retour de l’OM dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Une rentrée européenne qui s’annonce brûlante

Absents de la Ligue des champions la saison passée, les Olympiens retrouvent la scène continentale avec un statut particulier : outsider toujours imprévisible, mais porté par une ferveur unique. Canal+ mise sur cette atmosphère pour mettre en avant un produit phare de sa grille, la Ligue des champions, dont la phase de groupes débutera le 16 septembre.

L’attente des supporters

Pour les fans de l’OM, cette bande-annonce agit comme un électrochoc : elle marque le compte à rebours vers le retour du club phocéen sur une scène où il fait vibrer tout un peuple, entre grandes soirées européennes et ambitions retrouvées.

👉 Rendez-vous est pris : dès le 16 septembre, l’OM sera de retour en Ligue des champions contre le Real Madrid.