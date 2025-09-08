LOSC Mercato : le splendide but d’Igamane avec le Maroc en vidéo
Laurent Hess
8 septembre 2025
La recrue du LOSC a fait fort avec le Maroc !
Le LOSC se frotte déjà les mains d’avoir enrôlé Hamza Igamane cet été. Recruté aux Glasgow Rangers, le jeune marocain a signé un doublé dès son premier match avec les Dogues à Lorient.
Une volée magnifique signée Igamane en Zambie
Et avec le Marocain, Igamane confirme. Buteur contre le Niger, il vient de récidiver ce lundi en Zambie. L’attaquant de 22 ans a signé une superbe demi-volée, en se retournant. Un coup de canon qui a scellé la victoire des Lions de l’Atlas. Magnifique !