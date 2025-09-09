Deux bonnes nouvelles sont tombées pour l’Olympique de Marseille. D’un côté, Pierre-Emile Hojbjerg a brillé avec sa sélection danoise. De l’autre, Igor Paixao a mis fin à plusieurs semaines d’absence et s’apprête à réintégrer le groupe olympien.

Double bonne nouvelle pour l’OM avant de recevoir le FC Lorient (vendredi, 20h45). Sur Instagram, Igor Paixao a posté un message court mais lourd de sens : « I’m back ». L’ancien joueur du PSV Eindhoven, qui n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer sous ses nouvelles couleurs en raison d’une blessure, a repris l’entraînement collectif ce lundi à la Commanderie. Si tout se passe bien, il pourrait faire ses grands débuts en Ligue 1 dès vendredi à l’Orange Vélodrome. Une option offensive supplémentaire qui tombe à point nommé pour Roberto De Zerbi, soucieux d’étoffer ses choix dans un calendrier déjà bien chargé.

Hojbjerg double passeur décisif

En parallèle, Pierre-Emile Hojbjerg s’est distingué loin de Marseille. Le milieu de terrain a signé une prestation XXL avec le Danemark, lors de la victoire éclatante des siens en Grèce (3-0) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Avec deux passes décisives au compteur, l’ancien joueur de Tottenham a rassuré sur son influence et sa forme du moment. Entre le retour de Paixao et la montée en puissance d’Hojbjerg, l’OM aborde donc la réception des Merlus avec le sourire. Reste à transformer ces promesses en réalité sur le terrain, afin de briser la spirale d’un début de saison assez chaotique.