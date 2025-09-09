Revue de presse espagnole : double coup dur pour le FC Barcelone avant le PSG !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 9 septembre 2025. Au menu : les deux blessures qui frappent le onze du FC Barcelone et les prochaines « finales » du Real Madrid.

MARCA : « Je ne suis pas encore ma meilleure version »

Fraîchement titré à l’US Open devant Jannik Sinner, Carlos Alcaraz estime qu’il n’a pas encore atteint la plénitude de son talent. Au Real Madrid, Xabi Alonso a motivé ses joueurs en leur parlant de sept « finales » avant la prochaine trêve internationale.

SPORT : « Deux blessures de plus pour Flick »

Le début de saison du FC Barcelone n’est pas rêvé pour Hansi Flick, qui vient de perdre deux nouveaux joueurs : Gavi et Frenkie De Jong. Le premier souffre du genou et en a pour trois semaines. Le second sera absent contre Valence ce dimanche en Liga.

MUNDO DEPORTIVO : « Je veux compléter le Grand Chelem »

Numéro 1 mondial, Alcaraz souhaite désormais remporter les quatre tournois du Grand Chelem sur la même année en 2026. De son côté le Barça ne prendra aucun risque pour De Jong et utilisera un « traitement conservateur » pour soigner Gavi.

AS : « De la rivière Maya à la gloire »

Marca s’est amusé à retracer le parcours d’Alcaraz cette saison avec une anecdote croustillante : c’est à Miami que le tennisman espagnol a touché le fond et s’est réuni ensuite au Mexique en famille pour faire le point sur sa situation. Un rendez-vous salutaire.