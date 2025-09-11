C’est Ahmed Taleb qui arbitrera le match entre Clermont et l’ASSE samedi soir. Il n’a officié qu’une seule fois lors d’une rencontre des Verts et ça reste un très mauvais souvenir…

Même s’il a raté son début de saison, avec trois nuls sur les quatre premières journées, le Clermont-Foot fait partie des candidats à la montée. Au même titre que les Verts, qui semblent toutefois dans une autre dimension vu la qualité de leur effectif. Mais le mini-derby entre les deux samedi vaudra assurément le coup d’œil et les supporters de chaque camp ne diront pas le contraire, eux qui vont remplir le stade Montpied jusqu’à la gueule.

Une défaite à Dunkerque suite à un corner inexistant

Cette affiche, la commission des arbitres a décidé que ce serait Ahmed Taleb qui la dirigerait. Le sifflet n’a officié qu’une seule fois dans un match des Verts et ce n’est pas un bon souvenir. Comme le rappelle le site Evect, c’était en février 2024 au cours d’une défaite à Dunkerque (0-1). Défaite ô combien frustrante pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio qu’ils avaient encaissé un but à la 81e sur un corner… qui n’existait pas ! Après coup, Gautier Larsonneur avait poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitrage, imité par son coach.

Evect rappelle que cette défaite constitua un électrochoc pour l’ASSE, qui fila ensuite vers la montée via les barrages en réalisant un excellent sprint final. Mais il n’empêche qu’Ahmed Taleb a quelque chose à se faire pardonner !