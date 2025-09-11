En conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a expliqué que ses trois milieux titulaires étaient soit incertains, soit forfaits pour le déplacement à Clermont samedi.

Une fois n’est pas coutume, Eirik Horneland n’était pas de bonne humeur au moment d’entamer sa conférence de presse du jour. L’entraîneur de l’ASSE avait des raisons de faire la tête puisqu’il a révélé que ses trois habituels titulaires au milieu de terrain étaient tous forfaits ou incertains pour le déplacement à Clermont samedi !

Moueffek forfait, Tardieu et Jaber incertains

« Cette trêve a été compliquée, certains étaient en sélection, d’autres sont tombés malades. Concernant les internationaux, tous sauf Ben Old, qui revient dans l’après-midi, sont de retour à L’Etrat. On va voir demain concernant l’évolution de Mahmoud Jaber, Florian Tardieu est lui malade depuis le début de semaine. Touché musculairement, Aïmen Moueffek est forfait. »

Des absences qui tombent mal car les Verts auront besoin de relancer la machine dans le mini-derby, après leur nul contre Grenoble (1-1) dans le Chaudron avant la trêve internationale. Horneland s’attend d’ailleurs à trouver une opposition très solide défensivement : « Clermont n’a concédé que trois buts depuis le début de saison. C’est une équipe d’expérience, peut-être même la plus expérimentée du championnat. Ils aiment avoir le ballon, on sent qu’ils ont envie de prendre leur revanche après une saison difficile. On sait qu’il faudra plus d’initiatives pour battre une équipe qui donnera le meilleur d’elle-même ».