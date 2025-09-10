Al-Hilal a approché l’ASSE pour recruter Lucas Stassin mais non seulement le prix a refroidi les Verts mais les discussions avec l’entourage du Belge ont refroidi les dirigeants saoudiens.

L’Equipe annonce ce mercredi soir qu’Al-Hilal a approché l’AS Saint-Etienne au sujet de Lucas Stassin. Mais le club saoudien a décidé d’enterrer cette piste pour deux raisons : la première est le prix demandé par les Verts. Le média ne précise pas le montant réclamé mais le Paris FC s’est vu refuser une offre de 20 M€. L’autre souci a été les discussions avec l’entourage du joueur, qui ont été « compliquées ».

Discussions compliquées avec son entourage

La conséquence de cette information, c’est que Lucas Stassin va rester à l’ASSE, ce que les dirigeants ne cessent de répéter depuis le début du mercato. Mais il semblerait également qu’il y a des problèmes avec les proches du joueur, dont le père gère les intérêts. Ce n’est pas la première fois cet été que l’on entend que ceux-ci sont trop gourmands. L’Equipe précise qu’Al-Hilal avait fait appel à des intermédiaires pour recruter Stassin.

De retour sur les terrains en fin de match contre Rodez (4-0), titularisé à Boulogne (1-0) et entrée dans le dernier quart d’heure face à Grenoble (1-1), Lucas Stassin connaît un début de saison compliqué avec l’ASSE, après avoir subi une intervention chirurgicale cet été et avoir dû gérer les nombreuses rumeurs liées à un potentiel départ.