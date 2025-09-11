Pressentis pour rejoindre Göztepe en Turquie, Doğan Alemdar et Bertuğ Yildirim devrait plutôt signer chez un autre club turc.

Le feuilleton du mercato du Stade Rennais prend une tournure inattendue pour deux de ses internationaux turcs. Alors que Doğan Alemdar, gardien de 22 ans, et l’attaquant Bertuğ Yildirim semblaient promis à Göztepe il y a encore deux jours, leur avenir s’oriente désormais vers un autre club de Süper Lig.

De Göztepe à Basaksehir

Alemdar, toujours lié au Stade Rennais jusqu’en 2027 mais relégué dans un rôle de doublure derrière Brice Samba, souhaite retrouver du temps de jeu régulier. Yildirim, lui, dispose d’un contrat plus long (2028), mais l’arrivée de nouveaux renforts offensifs – notamment Breel Embolo et Esteban Lepaul – a nettement réduit ses perspectives à court terme.

Dans ce contexte, Istanbul Basaksehir aurait pris les devants pour attirer les deux joueurs, bouleversant ainsi un transfert qui paraissait acquis du côté de Göztepe, rapporte Le Parisien. Alors que le marché des transferts s’est déjà refermé en France, la Turquie vit ses dernières heures de mercato avec une clôture programmée le vendredi 12 septembre. Les prochaines heures seront donc décisives pour l’avenir d’Alemdar et Yildirim, entre un retour espéré au pays et l’incertitude d’un deal encore fragile.