FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Adrien Rabiot s’exprime sur l’affaire Rowe !

Adrien Rabiot s’exprime sur l’affaire Rowe !
Louis Chrestian
12 septembre 2025

Nouvel homme fort du milieu rossonero, Adrien Rabiot a effectué ses premiers pas officiels sous les couleurs de l’AC Milan. Lors de sa présentation très attendue, le Français n’a éludé aucune question : motivations, ambitions, retour sur son passage complexe à l’OM, gestion de l’incident avec Jonathan Rowe…

Rabiot brise le silence sur Jonathan Rowe et son passage à l’OM

La séparation houleuse avec l’OM et l’incident avec Jonathan Rowe avaient laissé planer le doute. En conférence, Rabiot n’a pas éludé : « Avec Rowe, il n’y a rien eu de particulier. C’est une histoire de vestiaire comme il en existe dans tous les clubs. On s’est écrit ensuite, et tout va très bien entre nous. » L’épisode est derrière lui. À l’approche du choc face à Bologne, il n’a aucun mal à évoquer un prochain duel qui se fera sans tension ni esprit de revanche.

Son passage à l’OM reste, malgré tout, un moment fort : « Les fans ont toujours été derrière moi. Je garde d’excellents souvenirs, j’ai vécu une saison intense. » S’il a quitté la cité phocéenne sur fond de tumulte, Rabiot assure ne nourrir aucun regret. Pour comprendre les derniers rebondissements de ce chapitre marseillais, retrouvez un éclairage sur les moments d’adieu entre Rabiot et Marseille.

Pourquoi Rabiot a choisi l’AC Milan

Le choix de rejoindre Milan n’a rien du hasard pour Adrien Rabiot. Arrivé presque à la clôture du marché des transferts, il revient sur une décision mûrie dans le tumulte des derniers jours. « Tout s’est accéléré après mon départ de Marseille, même si la direction milanaise me suivait depuis un bon moment. C’est le projet sportif proposé par le club qui a fini de me convaincre. »

L’AC Milan, fort d’un effectif mélangeant expérience et jeunesse, offre à Rabiot le défi recherché : s’inscrire dans la continuité de sa carrière en Serie A, tout en s’impliquant dans une équipe ambitieuse bâtie pour jouer les premiers rôles.

Le rôle d’Allegri, Maignan et Hernandez dans sa décision

Le facteur humain a pesé dans l’arrivée de Rabiot à Milan. Le technicien Massimiliano Allegri a joué un rôle clé : « Avec Allegri, j’ai toujours eu une vraie complicité. Il connaît mes qualités et sait tirer le maximum de ses joueurs. Son ambition et sa connaissance du championnat m’ont tout de suite rassuré. » Le passage du coach sur le banc rossonero a ainsi été un catalyseur.

Rabiot s’est également laissé séduire par l’accueil réservé par deux figures du club, Mike Maignan et Théo Hernandez. Leurs avis, unanimement positifs sur l’environnement milanais, ont contribué à dissiper ses dernières interrogations : « Ils m’ont décrit un groupe uni, où la solidarité fait la différence. »

Rêves de Scudetto et d’Europe : l’ambition retrouvée

Si Rabiot a rallié Milan, c’est avec une idée claire : regoûter au sommet. « Je viens ici pour gagner, pas simplement participer, affirme-t-il. L’objectif est de réaliser une saison pleine, d’aller chercher le Scudetto et briller sur la scène européenne. » Le ton est donné, sur fond d’une équipe remodelée, où sa polyvalence constitue un atout de taille.

Le Français ne cache pas son implication future, prêt à peser dès les premiers rendez-vous. Adaptable, il se tient à disposition du coach pour occuper n’importe quelle position du milieu, évoquant même la possibilité de jouer plus haut comme à Marseille. Marquer dix buts cette saison fait partie de ses ambitions personnelles, symbole de ce nouveau défi. Son expérience de la Serie A, associée à une soif intacte, nourrit l’espoir d’un Milan conquérant.

Un nouveau départ pour un Rabiot déjà prêt à s’imposer

À Milanello, les attentes sont à la hauteur du talent et de l’aura de Rabiot. Serein, il affiche sa détermination : « Je suis prêt, j’ai envie d’aider l’équipe dès ce week-end si on fait appel à moi. » Sa préparation, impeccable, témoigne du sérieux mis dans ce nouveau défi italien.

Le Français fait figure de recrue majeure d’un mercato milanais rythmé. Son physique – 1,91 m de puissance et d’endurance –, sa maîtrise technique et son vécu international (55 sélections, 6 buts avec la France) offrent au club lombard un profil rare. Pour lui, cette saison marque plus qu’une transition : c’est une volonté de s’installer comme patron dans le vestiaire et sur le terrain.

OMSerie A
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal ne rêve pas que du Ballon d’Or !

Par Laurent Hess
OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi
OM...

OM : les affaires se compliquent encore pour Leonardo Balerdi

Par Laurent Hess
ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !
ASSE...

ASSE : grosse pression sur les Verts avant Clermont !

Par Laurent Hess
OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit
Mercato...

OM Mercato : le joli message d’adieu d’Amine Harit

Par Laurent Hess
L'attaquant du FC Nantes Matthis Abline face au PSG.
FC Nantes...

OGC Nice – FC Nantes : Luis Castro a tranché pour sa compo, Abline va enfin sortir du banc !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Létang officialise un départ
LOSC...

LOSC Mercato : Létang officialise un départ

Par Laurent Hess
ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : harcèlement et outrages sexistes… des témoignages accablants contre Roland Romeyer

Par Laurent Hess
Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Zezé en dit plus sur son départ et balance tout sur Tati

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland réagit à l’été très mouvementé de Lucas Stassin

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Roberto De Zerbi déclare la saison lancée et se tourne vers le Real Madrid

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM
Ligue 1...

OM – FC Lorient : les réactions de Pavard et Gomes après leur premier but avec l’OM

Par William Tertrin
Amine Harit, lors de l'échauffement de Rennes-OM.
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit quitte l’OM et rejoint l’Istanbul Başakşehir (officiel)

Par William Tertrin
OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens
Ligue 1...

OM : Marseille gifle Lorient avant le choc face au Real Madrid… les tops, flops et notes des Olympiens

Par William Tertrin
OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)
Ligue 1...

OM – FC Lorient : Pavard déjà buteur mais Gouiri sorti blessé avant la mi-temps (vidéo)

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique devrait finalement être présent sur le banc face au RC Lens

Par William Tertrin
OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !
Mercato...

OM Mercato : Amine Harit a trouvé un nouveau club et va quitter l’OM !

Par William Tertrin
OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance
Ligue 1...

OM : Samir Nasri s’en prend à Kylian Mbappé et son manque d’indépendance

Par William Tertrin
Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger
Liga...

Real Madrid : très grosse indisponibilité à craindre pour Antonio Rüdiger

Par William Tertrin
RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière
Ligue 1...

RC Lens : la déclaration lourde de sens de Jonathan Gradit sur la saison dernière

Par William Tertrin
OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient
Ligue 1...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe (PSG)
ASSE...

Les infos du jour : Kimpembe a programmé ses adieux au PSG, Rabiot revient sur la bagarre avec Rowe (OM), Umtiti devrait prendre sa retraite

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Laval.
ASSE...

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Clermont avec plusieurs absents

Par William Tertrin
FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !
ASSE...

FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le SRFC annonce deux départs vers la Turquie (officiel)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet