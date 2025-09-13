Pour le déplacement à Nice ce samedi, Luis Castro devrait enfin titulariser Mathis Abline.

Pour le premier match après la trêve internationale, c’est sans Herba Guirassy, blessé avec l’équipe de France Espoirs, que le FC Nantes se déplace sur la Côte d’Azur pour affronter l’OGC Nice, ce samedi à 17 h. Le jeune ailier de 19 ans, titulaire lors des trois premiers matches de la saison, est revenu blessé à la cuisse droite du rassemblement des Bleuets. Un coup dur puisqu’il avait été passeur décisif pour Mostafa Mohamed lors de la dernière journée contre Auxerre (1-0).

Abline devrait remplacer Guirassy à gauche

Selon Ouest-France, c’est Mathis Abline qui devrait replacer Guirassy sur le côté gauche, aux côtés de Mostafa Mohamed et Yassine Benhattab en attaque. Une autre option mène à Mayckel Lahdo, l’une des recrues estivales. Mais Castro a expliqué que le joueur ne pouvait pas jouer 90 minutes. La défense ne devrait subir aucun changement, tout comme le milieu même si Junior Mwanga, prêté par Strasbourg se dit « prêt à 100 % » pour débuter.