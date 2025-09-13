Avec un Mercato XXL, Galatasaray veut bousculer la hiérarchie européenne cette saison en la Ligue des Champions…

Les Lions du Bosphore ne se contentent plus de rugir en Süper Lig. Emmenés par Okan Büruk, ils sont sur la route d’un quatrième titre consécutif avec un début de saison parfait : quatre victoires sur quatre. Mais la vraie révolution est européenne. Après neuf ans sans sortir de la phase de groupes, Galatasaray veut enfin franchir ce cap

Un recrutement record à Galatasaray

Jamais le club n’avait frappé aussi fort sur le marché des transferts. Cet été, 148,27 millions d’euros ont été investis, propulsant Galatasaray dans le top 5 des clubs les plus dépensiers hors Premier League. Le nom qui fait tourner toutes les têtes, c’est lui de Victor Osimhen. Après une saison à 37 buts et 8 passes décisives, l’avant-centre nigérian est resté en Turquie. Cinquième joueur le plus cher du Mercato, il symbolise ce Galatasaray qui ose, qui casse sa tirelire et change de braquet.Wilfried Singo et le gardien Uğurcan Çakır vont renforcer la défense. Mais outre Osimhen, les deux autres recrues majeures se nomment Leroy Sané et İlkay Gündoğan. Un regret tout de même : la tentative d’attirer Hakan Çalhanoğlu a échoué, faute d’accord avec l’Inter Milan. Mais chaque secteur de jeu affiche désormais une double épaisseur, entre leaders confirmés et jeunesse ambitieuse. La révolution Galatasaray 2025 ne sera validée que si les résultats suivent, surtout en Ligue des Champions, avec un tirage qui verra l’équipe d’Okan Büruk se mesurer notamment à Liverpool, l’Atlético de Madrid ou encore Manchester City. Des rendez-vous qui promettent.