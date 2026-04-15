La performance du gardien de l’Atlético Juan Musso face au FC Barcelone hier pourrait coûter sa place en sélection argentine à Geronimo Rulli (OM), déjà dans le dur au niveau mental.

Après une première saison extraordinaire à l’OM, qu’il avait débutée par un arrêt sur pénalty à Brest (5-1) et qu’il avait prolongé avec des parades salvatrices à chaque rencontre, Geronimo Rulli est dans le dur. Le gardien argentin n’est plus aussi décisif et même dans l’exercice des tirs au but, il ne parvient plus à s’imposer. Sa saison est tellement décevante, tellement loin des attentes, qu’un départ cet été n’est pas à exclure. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que le match entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone (1-2) hier pourrait lui enfoncer un peu plus la tête dans le sac !

Musso à sa place en sélection argentine ?

En effet, lors de cette partie, le gardien argentin de l’Atlético, Juan Musso, a réussi un match de très haut niveau, multipliant les parades devant les assauts catalans. Sa prestation a tellement marqué les esprits que le célèbre média de son pays El Grafico a posé la question : Musso mérite-t-il d’être convoqué en sélection ? Un sondage a été organisé et la réponse a été un grand oui ! Ce ne serait pas pour être titulaire, Dibu Martinez étant incontournable, mais pour devenir son second, à la place de Geronimo Rulli !

Jusqu’à présent, le Marseillais continuait à être convoqué car il est un taulier de l’effectif. Mais sa saison quelconque avec l’OM, Lionel Scaloni pourrait faire le choix d’appeler un autre gardien, lui aussi expérimenté (Musso a 31 ans), pour mettre un peu plus de pression sur Martinez. Ce serait un gros coup dur pour Rulli…

🧤 Juan Musso les desea a todos un feliz día del arquero.



🇦🇷 ¿Debe ir al Mundial? pic.twitter.com/wafy6Qd2IV — El Gráfico (@elgraficoweb) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)