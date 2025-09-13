La star du FC Barcelone pourrait rater le match contre Valence

Même s’il a largement alimenté les polémiques cet été, Lamine Yamal répond sur la pelouse avec déjà 2 buts et 3 passes décisives cette saison, marquant ou créant plus de 70% des buts du FC Barcelone.

Souci physique pour Yamal

Mais une mauvaise nouvelle le concernant vient de tomber. En effet, selon Marca, Yamal n’a pas participé à l’entraînement du Barça ce samedi. Il est resté aux soins suite à un souci physique et pourrait être absent demain contre Valence.