L’attaquant du LOSC a ouvert une porte à un éventuel retour en équipe de France…

« J’ai fait mon temps, place aux jeunes. » La belle histoire entre Olivier Giroud et l’équipe de France s’est achevée il y a un an après une 137e et ultime (?) sélection en demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne (2-1). Mais Giroud est à son avantage depuis qu’il est arrivé au LOSC cet été, et dans une interview à la chaîne Youtube Carré, il a laissé une petite porte ouverte à un retour. « J’ai bouclé la boucle à la Coupe du monde 2022 que nous avons été à deux doigts de gagner, explique-t-il d’abord. En 2024, j’ai commencé à jouer beaucoup moins. J’ai senti que c’était le moment de laisser la place aux jeunes. Même si je cartonne cette année, ce n’est pas un objectif de retourner en équipe de France. »

« Refuser c’est délicat »

Mais la donne pourrait changer si Didier Deschamps venait à rappeler celui qui fêtera ses 39 ans à la fin du mois alors que la Coupe du monde 2026 approche à grand pas… « Refuser l’équipe de France, c’est autre chose. Si vraiment il a besoin de moi et qu’il n’a personne d’autre, qu’il m’appelle, refuser c’est délicat », glisse-t-il. Il y a quinze jours, Didier Deschamps avait clairement indiqué qu’il n’était pas question d’une 138e sélection… « Olivier a été clair. Il a fait ses adieux. Je suis très heureux que ça se passe comme ça pour lui. Il a une cote d’amour et un soutien populaire et médiatique qui n’a pas toujours été au même niveau. Tant mieux. Il sait qu’il y a une nouvelle génération. Il a été très important pour nous et très décisif. »