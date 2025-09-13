Ce samedi, le FC Nantes s’est incliné sur la pelouse de l’OGC Nice (1-0) pour la 4e journée de Ligue 1. Résumé.

Le match entre l’OGC Nice et le FC Nantes démarrait assez fort. Dès la 2ᵉ minute, Kevin Carlos ne perdait pas de temps et mettait Anthony Lopes à contribution avec une tête plongeante au point de penalty, après un bon centre en profondeur venu de l’aile droite. Quelques minutes plus tard, Lepenant testait Diouf avec un tir du droit plein axe à vingt mètres, consécutif au travail de conservation de Mohamed, mais le gardien de Nice s’allongeait pour capter le ballon.

À la 17ᵉ minute, Lopes repoussait d’un geste réflexe la frappe à rebond de Boudaoui, qui venait après une remise d’Oppong suite à un long ballon tendu de Dante. Nantes réagissait immédiatement : à la 18ᵉ minute, Abline et Mohamed se gênaient dans une tentative d’éliminer le gardien, puis Benhattab centrait côté droit et Hong échouait sur sa reprise de la tête face à Diouf.

Sofiane Diop faisait trembler le montant à la 20ᵉ minute avec un bel enroulé du gauche, et Kojo Oppong tentait aussitôt sa chance de vingt mètres, obligeant Lopes à une nouvelle parade spectaculaire. Kevin Carlos continuait à se montrer dangereux à la 35ᵉ minute : après un joli contrôle poitrine à l’entrée de la surface, il enchaînait par un tir du gauche au sol, mais Lopes s’interposait à nouveau.

Lopes a failli marquer en fin de match

En seconde période, Nice accélèrait : à la 56ᵉ minute, Boga partait du rond central pour une contre-attaque, profitait du faux appel de Vanhoutte, déposait Awaziem et concluait d’un tir croisé du gauche dans le petit filet opposé. Peu après, Moffi se montrait à l’affût et s’essayait de la tête sur un centre de Bard, mais Lopes intervenait pour éviter le break.

Dante, à la 63ᵉ minute, reprenant à son tour de la tête sur un corner, mais Lopes brillait encore pour stopper sa tentative. À la 70ᵉ minute, Nice croyait marquer, mais le but était refusé pour hors-jeu de Moffi sur le long ballon de Bard. À la 72ᵉ minute, Abline échouait devant Diouf qui repoussait en deux temps le tir rasant du Nantais. Enfin, à la 85ᵉ minute, Lopes se montrait encore décisif face à Jansson, dont le tir droit en angle fermé était neutralisé par le gardien dans l’axe droit. L’ancien portier lyonnais aurait même pu s’offrir un but dans les arrêts de jeu. Lepenant centrait au premier poteau, le ballon rasait la tête de Lopes, mais Diouf s’imposait au poing pour assurer la cage de Nice et mettre fin au danger.

Avec une troisième défaite en quatre matchs, Nantes confirme son début de saison délicat malgré un Lopes presque infranchissable (7 arrêts). En attendant les autres résultats du week-end, le FCN est 14e (3 points) et affrontera le Stade Rennais samedi prochain pour le derby (17h).