L’ASSE a renversé Clermont (2-1) samedi soir. Un succès qu’elle doit avant tout à sa bonne entame de deuxième mi-temps, avec un Lucas Stassin impliqué sur les deux buts, comme Irvin Cardona.

Troyes et le Red Star lui étant passés devant, l’ASSE avait besoin de s’imposer à Clermont samedi soir pour récupérer son fauteuil de leader et elle l’a fait, avec un succès renversant. Menés suite à l’ouverture du score de Camblan en fin de première mi-temps, les Verts, poussifs pendant le premier acte, ont bien réagi dès le retour des vestiaires, deux buts de Boakye et Stassin lui permettant de renverser la vapeur. Des Verts qui ont un peu souffert sur la fin, mais qui ont tenu bon, sans concéder de vraies occasions.

Jaber confirme, Stassin lance sa saison

De ce succès, on retiendra le meilleur visage affiché en deuxième mi-temps, et la bonne entrée d’un Stassin impliqué sur les deux buts, comme Cardona. Retenu par les dirigeants malgré de belles offres, le Belge a lancé sa saison et on se dit que son duo avec Cardona, et même son trio avec Davitashvili, peut faire très mal en Ligue 2. Avec ces trois joueurs mais aussi Boakye et Duffus, Eirik Horneland dispose d’une force de frappe que pas mal d’équipes de L1 pourraient lui envier, sans oublier N’Guessan. Old, lui, n’a pas profité de sa titularisation en Auvergne (plutôt surprenante puisqu’il revenait de Nouvelle-Zélande) pour briller, au contraire d’un Jaber encore très bon. Le milieu de terrain israélien revenait pourtant de blessure. Tardieu, lui, a tenu sa place alors qu’il était grippé. Il faudra encore attendre une quinzaine de jours pour voir Moueffek compléter le trio, mais l’une des bonnes surprises de cette victoire à Clermont est venu de Miladinovic, auteur d’une bonne entrée en jeu. Qui l’eut crû : on se dit que le petit milieu serbe pourrait avoir un rôle à jouer cette saison, et qu’Horneland tient peut-être avec lui, s’il confirme, le remplaçant de Bouchouari.

On retiendra aussi que l’ASSE n’a eu besoin que d’une bonne entame de deuxième mi-temps pour revenir de Clermont avec les trois points. En face, il y avait pourtant une équipe expérimentée, avec pas mal d’éléments ayant évolué en L1. Horneland n’avait pas caché qu’il redoutait ce déplacement au sortir d’une trêve internationale où il avait dû composer avec les absences, les blessés et les malades. Le prochain test aura lieu samedi, à Geoffroy-Guichard, face à Reims. Une formation qui fait figure d’outsiders cette saison mais qui avait été la seule équipe que l’ASSE avait battue deux fois la saison dernière, avec Montpellier, l’autre principal outsider de ce championnat. Reims, ce sera l’occasion idéale de frapper un premier grand coup, dans un Chaudron qui devrait encore afficher complet.