Ce dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a renversé l’OL après avoir encaissé l’ouverture du score assez tôt dans la rencontre. Résumé.

Dès la 14ᵉ minute, Tolisso ne se faisait pas prier pour ouvrir le score en faveur de l’OL. Karabec, côté droit, talonnait pour Maitland-Niles, qui adressait un centre parfait du pied droit. Au deuxième poteau, Tolisso devançait Aït-Boudlal et trompait Samba d’un coup de tête décroisé. Rennes tentait de réagir, et à la 29ᵉ minute, Lepaul se retrouvait proche d’égaliser après une passe en retrait mal ajustée de Maitland-Niles vers Descamps. Le joueur rennais essayait de devancer le gardien lyonnais, mais sa frappe passait juste à côté.

À la 42ᵉ minute, Merah manquait une belle opportunité de doubler la mise. Blas laissait passer une longue ouverture de Tessmann, et Merah se présentait seul face à Samba, mais le gardien breton réalisait deux belles parades pour empêcher le but. Au retour des vestiaires, Rennes commençait à se montrer un peu plus dangereux. À la 53ᵉ minute, Embolo réalisait le premier tir cadré pour les Bretons, mais Descamps se couchait bien et détournait le ballon sans difficulté. Karabec avait ensuite une belle occasion à la 62ᵉ minute. Après avoir feinté Merlin, il se présentait seul devant Samba, mais sa frappe croisée à ras de terre ne trouvait pas le cadre et le gardien s’interposait encore une fois.

À la 70ᵉ minute, Meïté se montrait très proche d’égaliser. Sur une touche rapidement jouée par Rennes, il touchait son premier ballon et frappait depuis un angle fermé côté gauche, mais Descamps repoussait encore le danger au sol. Le tournant du match survenait à la 75ᵉ minute lorsque Morton était exclu. Après avoir perdu le ballon dans un duel avec Meïté, il effectuait un tacle par-derrière jugé désespéré et inutile par M. Buquet, qui le sanctionnait d’un carton rouge. Lyon devait donc finir la rencontre à dix. Finalement, à la 80ᵉ minute, Rennes parvenait à égaliser dans un cafouillage dans la surface lyonnaise. Jacquet voyait sa première tentative contrée, et le ballon revenait sur Rouault, qui le poussait du gauche au fond des filets. La VAR intervenait alors pour examiner l’action, avant de bien valider le but.

Dans les arrêts de jeu, à la 93e, Meïté, entré à la 69e, renversait complètement la situation pour Rennes. Le rentrant profitait d’un contre favorable côté gauche devant Kluivert et tentait sa chance du droit dans un angle presque impossible. Le ballon, légèrement dévié, finissait au fond des filets. Il récidivait à la 95e pour signer un doublé. En transition, Al-Tamari filait côté droit et adressait un centre en retrait parfait pour son compère. Libre de tout marquage, Meïté rabattait le ballon de la tête dans le but lyonnais, assurant le break et scellant la victoire rennaise.

Avec cette victoire 3 buts à 1, le SRFC se relance après deux matchs sans victoire. Les Bretons prennent la 6e place (7 points), tandis que l’OL vit ici sa première défaite de la saison, et glisse à la 4e place (9 points).