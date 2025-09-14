FC Barcelone : le Barça pulvérise Valence sans Yamal avant la Ligue des Champions
OL : Corentin Tolisso refuse de tout jeter malgré la défaite contre le Stade Rennais

OL : Corentin Tolisso refuse de tout jeter malgré la défaite contre le Stade Rennais
William Tertrin
14 septembre 2025

La réaction du capitaine Corentin Tolisso après la défaite de l’OL face au Stade Rennais.

Malgré la défaite face au Stade Rennais (3-1, notes) et l’expulsion de Morton qui a laissé l’OL à dix, Corentin Tolisso a fait preuve de sang-froid après le match, préférant tirer des enseignements positifs plutôt que de céder à la frustration. Au micro de Ligue 1+, le capitaine lyonnais a déclaré :

« C’est sûr, ils ont changé de système, on a été un peu déstabilisé, On a décidé de les attendre après pour les tuer en contres. On a cette occasion en deuxième mi-temps pour mettre le deuxième mais malheureusement, réduit à 10, ça a été un peu plus compliqué. On a tout donné. Même si on prend ce but à 1-1, on aurait dû garder ce résultat. A dix, c’était possible. Il ne faut pas tout remettre en question. On a fait de bonnes choses. On a fait de bonnes choses en première mi-temps. Le championnat est encore long. On doit continuer à bosser. On prend ce carton rouge qui nous fait du mal. Cela arrive. On va toujours finir à 11. Il faut être costaud mentalement et plus soudé pour ne pas encaisser. Ils ont poussé avec leur public pour mettre ce deuxième but. Après c’était difficile, on va analyser ce match et essayer se relever. On a un match vendredi qui va arrive vite, il faut gagner vite pour repartir de l’avant. »

Vendredi à 20h45, l’OL recevra Angers SCO en ouverture de la 5e journée de Ligue 1.

Ligue 1OL
#DÉCLARATIONS

