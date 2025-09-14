Devant pendant une grosse partie du match et jusqu’à l’exclusion de Tyler Morton, l’OL a cédé sur la fin, encaissant sa première défaite (et ses premiers buts !) sur la pelouse du Stade Rennais (1-3). Les Gones vont devoir se relancer contre Angers la semaine prochaine. Les notes des joueurs de Paulo Fonseca.

Note du match : 12/20

Homme du match : Tyler Morton (2)

Les notes des Gones :

Descamps (4,5) : l’ancien Nantais ne peut rien sur le but d’Anthony Rouault ni sur le troisième but anecdotique de Kader Meïté mais il ferme mal son angle sur le but du 2-1 du jeune Rennais (70ème). On peut lui reprocher une sortie un peu lente sur une passe en retrait qui n’était pas un cadeau d’AMN (29ème) mais il faut mettre à son crédit sa parade devant Meïté.

Maitland-Niles (5) : du bon et du moins bon chez l’Anglais. On va commencer par sa passe décisive (14ème) mais on va aussi évoquer son oubli qui a failli offrir un but à Esteban Lepaul (29ème). Offensivement très bien, défensivement plus en difficulté sur le final. L’invraisemblable homme du match désigné par la LFP.

Mata (5,5) : l’Angolais n’a pas démérité et pendant 90 minutes sa prestation méritait un 7/10 mais le money-time a été fatal à sa note d’ensemble.

Niakhaté (5,5) : même remarque que pour Mata. Une prestation de guerrier mais in fine l’arrière-garde a craqué trois fois…

Abner (3) : le Brésilien a sorti un premier acte sérieux mais il a explosé en vol en deuxième période avec l’entrée de Moussa Al-Tamari.

Tessmann (5,5) : l’Américain a sorti une grosse première période dans la maîtrise. Son tandem avec Tyler Morton fonctionne très bien. Un peu plus effacé quand les Rouge et Noir ont monté d’un cran l’intensité.

Morton (2) : s’il a réalisé un match masterclass pendant 75 minutes, avec des renversements, de l’orientation et des ballons récupérés, l’Anglais a vu rouge en tentant d’anéantir un contre rennais. Une faute stupide plus que méchante que Ruddy Buquet a immédiatement sanctionné d’une exclusion directe alors que l’arbitre a été beaucoup plus laxiste sur la semelle rennaise sur Khalis Merah en première période. L’exclusion de l’ancien Red a précipité la chute des Gones…

Karabec (5,5) : le Tchèque a fait un match avec ses qualités et son intelligence de jeu. On l’a notamment vu créer la fixation sur le but (14ème) et se créer une situation sur une belle feinte de frappe avant de buter sur Brice Samba (61ème). Remplacé par Ghezzal (67ème), qui n’a pas fait son retour dans la meilleure période de Lyon.

Merah (5) : le jeune lyonnais a fait son match mais il risque de ressasser longtemps son double duel perdu face à Brice Samba (42ème) alors que l’OL avait une balle de 0-2. Remplacé par Sulc (74ème).

M.Fofana (4,5) : souvent au duel dans son couloir gauche face à Frankowski puis Seidu, le Belge n’est que trop rarement passé. Son match le plus mitigé du début de saison. Remplacé par R.Kluivert (85ème), battu dans le duel sur le but de Kader Méïté (90ème+4).

Tolisso (6) : auteur de l’ouverture du score de la tête (14ème), le capitaine rhodanien a sorti une grosse bataille au Roazhon Park. Sanctionné d’un jaune pour une faute d’antijeu (44ème), il a fini à l’expérience.