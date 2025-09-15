ASSE : un signal très encourageant pour la montée en L1 !

L’AS Saint-Étienne réalise un début de championnat qui ravive la flamme chez les supporters. Après seulement cinq journées, les Verts cumulent déjà 11 points, une performance inédite depuis plus d’une décennie. L’effet Eirik Horneland semble bien réel : l’équipe s’installe au sommet avec justesse et solidité. De quoi envisager la suite avec enthousiasme, mais sans oublier les leçons du passé.

Un début de championnat historique

Décrocher 11 points sur 15 possibles, c’est un rythme qui rappelle les meilleures heures du club. Les Stéphanois affichent deux visages : solidité défensive, confiance offensive, collectif soudé. Ce départ presque parfait nourrit l’optimisme d’une place de choix au classement. Les ambitions renaissent dans le Chaudron, où chaque performance sur la pelouse confirme l’espoir d’une saison ambitieuse.

Avec ce regain de confiance, l’ASSE attire aussi de nouveaux talents. On pense notamment à l’arrivée de Nelson Alpha Sissoko à l’ASSE, qui vient étoffer le groupe et apporter de la concurrence saine à tous les postes.

Le précédent record : retour sur 2013-2014

Pour retrouver une aussi belle entame, il faut remonter à la saison 2013-2014. À l’époque, sous la houlette de Christophe Galtier, les Verts avaient empilé 12 points sur 15, portés par quatre victoires pour une seule défaite à Lille. Mais la suite s’était compliquée, l’équipe ne prenant qu’un petit point sur les trois rencontres suivantes, freinant ses ambitions d’entrée. Ce souvenir impose la prudence, car un bon départ ne garantit jamais une saison sans accroc.

Depuis, peu de saisons ont vu l’ASSE afficher une telle régularité au démarrage, soulignant la qualité du travail de l’actuel staff. Cette dynamique met en lumière l’évolution tactique et mentale du groupe, bien différent de celui qui avait autrefois lancé Denis Bouanga vers les sommets avant son envol vers la MLS.

Trois matchs à venir pour confirmer

La suite du calendrier s’annonce décisive pour valider ce démarrage réussi. D’abord, la réception de Reims ce samedi, une occasion idéale pour s’offrir une victoire référence à domicile. Ensuite, un déplacement délicat à Amiens, terrain jamais simple. Enfin, l’affiche contre Guingamp au stade Geoffroy-Guichard, où la dynamique des Verts sera à nouveau testée face à un adversaire ambitieux.

Chacune de ces affiches sera un nouveau révélateur du projet initié par Horneland. Reste à savoir si la réussite actuelle saura être entretenue semaine après semaine. Cette série va aussi croiser des destins, comme celui d’Alpha Sissoko, qui a bien évolué depuis le parcours d’Alpha Sissoko après son passage à l’ASSE, aujourd’hui un élément clé chez un concurrent de Ligue 2.

Avant d’entrevoir plus loin, chaque point récolté compte. À Saint-Étienne, la saison ne fait que commencer, mais l’impression laissée est celle d’une équipe séduisante, ambitieuse et, surtout, enfin constante au plus haut niveau.