OM : coup dur, Nayef Aguerd forfait contre le Real Madrid
Revue de presse : avant Nantes, le Stade Rennais a trouvé son héros !

Mohamed Kader Meïté (Stade Rennais)
Bastien Aubert
15 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Beye rend hommage à Meïté 

Mohamed Kader Meïté, entré en jeu, a complètement renversé la vapeur cpntre l’OL (3-1), livrant ce qu’on peut qualifier d’une masterclass. Habib Beye lui rend hommage : « Il a succédé à Breel qui avait usé l’adversaire dans ses mouvements avec beaucoup d’impact. Kader est entré avec beaucoup de détermination, il a été l’impact player. En fait, il est rentré avec une volonté de décider le match et ça se voit dans les yeux d’un garçon, quand il vient au niveau du banc ou sur ses premiers ballons. Même sur une situation où il a fait une talonnade, je lui dis arrête (sourire), et la situation d’après, il est très concentré et dur. »

Toulouse FC : Martinez Novell n’accuse pas les jeunes

Sous l’eau en première période (aucun tir, douze subis), le TFC a frôlé le coup parfait à Lille (1-2) en ouvrant le score par Frank Magri sur sa première occasion (50e). Mais l’expulsion du jeune entrant Alexis Vossah (17 ans), qui n’avait pas encore touché le moindre ballon au moment d’essuyer ses crampons sur le genou gauche de Benjamin André (80e), a rendu la mission impossible. 

«  Le carton rouge a tout changé, appuie l’entraîneur Carles Martinez Novell. On a fait des choses positives. Mais être positif, c’est aussi regarder ce qu’on peut améliorer, des situations et des pertes de balle qu’on aurait pu éviter. On est la deuxième équipe la plus jeune en L1, et ce match doit nous amener de l’expérience. Mais j’insiste, ce n’est pas à cause des jeunes qu’on a perdu. »

RC Strasbourg : Rosenior gronde les supporters 

Malgré la victoire arrachée contre Le Havre (1-0), Liam Rosenior a poussé un gros coup de gueule. Face à la colère des supporters du RC Strasbourg suite au futur départ d’Emanuel Emegha, transféré chez le club sœur de Chelsea, l’entraîneur du RCSA a jugé inadmissible la banderole des Ultras visant le capitaine du club alsacien. Quelques jours après l’annonce de son transfert, le kop affichait : « Emegha pion de BlueCo après avoir changé de maillot, rends ton brassard », en refusant de célébrer la victoire.

« Emegha mérite de jouer dans un grand club. Il le mérite au vu de ses performances de la saison passée. Si ça n’avait pas été Chelsea, ça aurait été un autre grand club. Je suis dévasté. J’ai l’impression que tout revient à zéro. On a tout donné pour les fans la saison dernière. Nous sommes déçus de leur réaction. Ce n’est pas tous les supporters, c’est une minorité. Ils ne respectent pas mes joueurs. Mais je les invite chez moi. S’ils veulent mon adresse, je leur donne et nous allons nous asseoir et discuter. Je peux comprendre leur avis sur la multipropriété, mais nous jouons l’Europe depuis bien longtemps. Donc, respectez-nous et respectez le club », a-t-il clamé en conférence de presse.

LOSC : Mbappé a envoyé un message à Ethan

Auteur de son premier but sous le maillot du LOSC, Ethan Mbappé a reçu un SMS de son frère Kylian en provenance de Madrid. « Il m’a déjà envoyé un message. Il doit être content, en plus je lui ai fait un petit clin d’œil en faisant sa célébration. Il a marqué hier (contre la Real Sociedad), je marque aujourd’hui. Je pense aussi à mes parents, ça doit être une fierté pour eux », a-t-il glissé après la rencontre.

Stade Brestois : Roy accuse le coup 

Interrogé en conférence de presse pour savoir si son équipe méritait mieux que la défaite (1-2) face au Paris FC, Éric Roy a été incisif et a délivré un discours sans concession. « Je ne pense pas que l’on méritait mieux, a tranché le coach du Stade Brestois. Oui, on a eu plus d’occasions que le Paris FC mais quand on a des animations défensives aussi pauvres sur les deux buts pris, et même sur un troisième qu’on aurait pu concéder, que l’on fait ces mauvais choix, que l’on n’est pas forts aux duels… OK, on a tiré 25 fois au but et on est tombés sur un très bon gardien, mais quand tu ne respectes pas le foot, tu es puni. Le premier but encaissé fait froid dans le dos, le deuxième aussi, tu ne peux pas concéder et donner des situations aussi faciles alors que toi tu dois cravacher pour marquer. Je suis triste pour les garçons mais c’est insuffisant. Il faut être beaucoup plus cliniques dans les deux surfaces or, dans les zones de vérité, on est faibles.  »

