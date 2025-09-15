OM : coup dur, Nayef Aguerd forfait contre le Real Madrid
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais – OL : Lyon ne digère pas le scandale arbitral ! 

Khalis Merah (OL)
Bastien Aubert
15 septembre 2025

Coup d’arrêt brutal pour l’Olympique Lyonnais. En déplacement à Rennes, les hommes de Paulo Fonseca semblaient filer vers une quatrième victoire consécutive, maîtrisant les débats pendant plus de 80 minutes. Mais tout a basculé sur un fait de jeu que Clinton Mata, pilier de la défense lyonnaise, n’a toujours pas digéré.

Le tournant du match : le rouge pour Morton

Solide au milieu, Tyler Morton venait d’offrir une prestation exemplaire. Mais à la 81e minute, l’Anglais a vu rouge, une décision qui a immédiatement déstabilisé l’OL et permis à Rennes de renverser la vapeur.

Difficile à accepter pour les supporters et les joueurs. L’expulsion a sonné la révolte rennaise : égalisation rapide, puis avantage pris dans la foulée. En infériorité numérique, Lyon a plié, scellant un scénario frustrant où la maîtrise a cédé la place à l’urgence.

Clinton Mata s’explique sur la décision arbitrale

Dans la foulée du match, Clinton Mata n’a pas mâché ses mots face aux micros. Pour le défenseur, l’expulsion de Morton reste un mystère : « Si tu mets rouge pour Morton, tu dois le mettre 10 000 fois sur Merah. Il ne va même pas voir la VAR. » Tout est dit : incompréhension, frustration, mais aussi refus de se cacher derrière l’arbitrage. Car Mata assume la défaite, reconnaissant, avec lucidité : « On perd de notre faute, on doit le tuer bien avant. C’est l’apprentissage, mais il y a ce fait de jeu… On craque à la fin. »

«  On veut des explications, a appuyé dans L’Équipe Matthieu Louis-Jean, le directeur technique lyonnais au sujet de la faute d’Anthony Rouault sur Merah. M. Buquet nous dit qu’il ne savait pas ce qu’il s’est passé. Il (Rouault) aurait pu lui casser la jambe. Donc il aurait fallu qu’il lui casse ?  » «  Il y a des faits de jeu problématiques, je n’en veux pas du tout à Tyler, il a été maladroit, mais il faut être juste dans les deux sens, et sur Khalis (Merah), c’est juste incroyable de ne pas donner de rouge, s’est interrogé Moussa Niakhaté. Après je ne veux pas passer mon temps à polémiquer : si on avait fait une meilleure deuxième mi-temps, on aurait gagné cent fois.  »

Une défaite qui met fin à la série lyonnaise

Lyon restait sur une dynamique impeccable avant ce déplacement. Quatrième succès consécutif en ligne de mire, les Gones semblaient avoir trouvé la bonne formule. Pourtant, la séquence autour de ce carton rouge marque un coup d’arrêt. Les ambitions d’enchaîner sont stoppées net, plongeant le club dans un moment charnière.

Dans l’autre camp, Brice Samba s’est illustré comme un des acteurs majeurs côté rennais au point d’être salué comme le faiseur de victoire selon certains consultants. Entre arrêt décisif et sang-froid dans les moments chauds, il a contribué à inverser le sort du match.

Quelles leçons pour l’OL après ce revers ?

La défaite, aussi amère soit-elle, peut servir d’électrochoc. Clinton Mata l’a dit : « C’est l’apprentissage. » Pour ce groupe lyonnais, capable d’aligner des performances solides avant de s’écrouler dans les derniers instants, le message est limpide : savoir tuer le match avant de subir, rester maître de ses nerfs même face à l’adversité.

Le chemin vers les sommets n’est jamais linéaire, et cette soirée rennaise, même cruelle, laissera des traces constructives. D’autant que l’OL enchaîne bientôt avec d’autres rendez-vous d’importance, terrain idéal pour tester la réaction collective. Le regard se porte forcément vers la prochaine sortie : quelle réponse les Gones vont-ils apporter après ce coup d’arrêt ?

À suivre, donc, la capacité de réaction de ce groupe soudé autour de cadres comme Mata et des jeunes talents – avec l’ambition de transformer cette frustration en moteur pour la suite de la saison de Ligue 1.

Ligue 1OLStade Rennais
#A la une#RECAP'

Les plus lus

L'OM a brillé
Ligue des champions...

OM : coup dur, Nayef Aguerd forfait contre le Real Madrid

Par Bastien Aubert
Lucas Beraldo lors d'un entraînement du PSG.
Ligue 1...

PSG : Kvaratskhelia et un autre blessé déjà de retour contre l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : le temps de Luis Castro déjà compté ?

Par Bastien Aubert
Mohamed Kader Meïté (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : avant Nantes, le Stade Rennais a trouvé son héros !

Par Bastien Aubert
Pablo Longoria (OM)
Ligue 1...

OM : Rabiot, Mercato, Ligue des Champions, Di Méco… Longoria ouvre les vannes ! 

Par Bastien Aubert
Zuriko Davitashvili lors du match contre Grenoble samedi dernier.
ASSE...

ASSE : 3 renforts en vue contre le Stade de Reims !

Par Bastien Aubert
Lucas Beraldo (PSG)
Ligue 1...

PSG – RC Lens : ce serait grave pour un joueur parisien blessé ! 

Par Bastien Aubert
Raphinha (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick s’explique pour Raphinha, le vestiaire du Real en furie avant l’OM

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors de la journée de lancement de Ligue 1+.
FC Nantes...

Avant le derby en L1, le FC Nantes fait encore exploser le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
Khalis Merah (OL)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : Lyon ne digère pas le scandale arbitral ! 

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé
Ligue 1...

OM, PSG, OGC Nice : l’équipe type de la 4e journée de Ligue 1

Par Bastien Aubert
Maxime Bernauer a fait son retour dans le onze de départ lors d'ASSE-Grenoble.
ASSE...

ASSE : un nouveau numéro 6 chez les Verts ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : coup dur pour Balerdi avant le Real Madrid !

Par William Tertrin
ASSE : le message clair de Maxime Bernauer après la victoire à Clermont
ASSE...

ASSE : le message clair de Maxime Bernauer après la victoire à Clermont

Par William Tertrin
OL : Corentin Tolisso refuse de tout jeter malgré la défaite contre le Stade Rennais
Ligue 1...

OL : Corentin Tolisso refuse de tout jeter malgré la défaite contre le Stade Rennais

Par William Tertrin
FC Barcelone : le Barça pulvérise Valence sans Yamal avant la Ligue des Champions
FC Barcelone...

FC Barcelone : le Barça pulvérise Valence sans Yamal avant la Ligue des Champions

Par William Tertrin
Morton voit rouge, l’OL craque au finish face au Stade Rennais, les notes
Ligue 1...

Morton voit rouge, l’OL craque au finish face au Stade Rennais, les notes

Par Alexandre Corboz
Stade Rennais – OL : Lyon voit rouge et craque face à Rennes pour sa première défaite de la saison
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : Lyon voit rouge et craque face à Rennes pour sa première défaite de la saison

Par William Tertrin
FC Nantes : Anthony Lopes revient sur son départ de l’OL et l’hommage des supporters
FC Nantes...

FC Nantes : Anthony Lopes revient sur son départ de l’OL et l’hommage des supporters

Par William Tertrin
PSG – RC Lens : tensions et chaos pour les supporters lensois au Parc des Princes
Ligue 1...

PSG – RC Lens : tensions et chaos pour les supporters lensois au Parc des Princes

Par William Tertrin
OM : Amine Gouiri dans le groupe pour affronter le Real Madrid ? La réponse est tombée !
Ligue 1...

OM : Amine Gouiri dans le groupe pour affronter le Real Madrid ? La réponse est tombée !

Par William Tertrin
PSG – RC Lens : Luis Enrique donne des nouvelles des blessés, Pierre Sage ressort frustré
Ligue 1...

PSG – RC Lens : Luis Enrique donne des nouvelles des blessés, Pierre Sage ressort frustré

Par William Tertrin
LOSC – Toulouse : Bruno Genesio donne des nouvelles d’Alexsandro et des autres absents
Ligue 1...

LOSC – Toulouse : Bruno Genesio donne des nouvelles d’Alexsandro et des autres absents

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe (PSG)
Ligue 1...

PSG : les adieux de Presnel Kimpembe au Parc des Princes (vidéo)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet