Coup d’arrêt brutal pour l’Olympique Lyonnais. En déplacement à Rennes, les hommes de Paulo Fonseca semblaient filer vers une quatrième victoire consécutive, maîtrisant les débats pendant plus de 80 minutes. Mais tout a basculé sur un fait de jeu que Clinton Mata, pilier de la défense lyonnaise, n’a toujours pas digéré.

Le tournant du match : le rouge pour Morton

Solide au milieu, Tyler Morton venait d’offrir une prestation exemplaire. Mais à la 81e minute, l’Anglais a vu rouge, une décision qui a immédiatement déstabilisé l’OL et permis à Rennes de renverser la vapeur.

Difficile à accepter pour les supporters et les joueurs. L’expulsion a sonné la révolte rennaise : égalisation rapide, puis avantage pris dans la foulée. En infériorité numérique, Lyon a plié, scellant un scénario frustrant où la maîtrise a cédé la place à l’urgence.

Clinton Mata s’explique sur la décision arbitrale

Dans la foulée du match, Clinton Mata n’a pas mâché ses mots face aux micros. Pour le défenseur, l’expulsion de Morton reste un mystère : « Si tu mets rouge pour Morton, tu dois le mettre 10 000 fois sur Merah. Il ne va même pas voir la VAR. » Tout est dit : incompréhension, frustration, mais aussi refus de se cacher derrière l’arbitrage. Car Mata assume la défaite, reconnaissant, avec lucidité : « On perd de notre faute, on doit le tuer bien avant. C’est l’apprentissage, mais il y a ce fait de jeu… On craque à la fin. »

« On veut des explications, a appuyé dans L’Équipe Matthieu Louis-Jean, le directeur technique lyonnais au sujet de la faute d’Anthony Rouault sur Merah. M. Buquet nous dit qu’il ne savait pas ce qu’il s’est passé. Il (Rouault) aurait pu lui casser la jambe. Donc il aurait fallu qu’il lui casse ? » « Il y a des faits de jeu problématiques, je n’en veux pas du tout à Tyler, il a été maladroit, mais il faut être juste dans les deux sens, et sur Khalis (Merah), c’est juste incroyable de ne pas donner de rouge, s’est interrogé Moussa Niakhaté. Après je ne veux pas passer mon temps à polémiquer : si on avait fait une meilleure deuxième mi-temps, on aurait gagné cent fois. »

Une défaite qui met fin à la série lyonnaise

Lyon restait sur une dynamique impeccable avant ce déplacement. Quatrième succès consécutif en ligne de mire, les Gones semblaient avoir trouvé la bonne formule. Pourtant, la séquence autour de ce carton rouge marque un coup d’arrêt. Les ambitions d’enchaîner sont stoppées net, plongeant le club dans un moment charnière.

Dans l’autre camp, Brice Samba s’est illustré comme un des acteurs majeurs côté rennais au point d’être salué comme le faiseur de victoire selon certains consultants. Entre arrêt décisif et sang-froid dans les moments chauds, il a contribué à inverser le sort du match.

Quelles leçons pour l’OL après ce revers ?

La défaite, aussi amère soit-elle, peut servir d’électrochoc. Clinton Mata l’a dit : « C’est l’apprentissage. » Pour ce groupe lyonnais, capable d’aligner des performances solides avant de s’écrouler dans les derniers instants, le message est limpide : savoir tuer le match avant de subir, rester maître de ses nerfs même face à l’adversité.

Le chemin vers les sommets n’est jamais linéaire, et cette soirée rennaise, même cruelle, laissera des traces constructives. D’autant que l’OL enchaîne bientôt avec d’autres rendez-vous d’importance, terrain idéal pour tester la réaction collective. Le regard se porte forcément vers la prochaine sortie : quelle réponse les Gones vont-ils apporter après ce coup d’arrêt ?

À suivre, donc, la capacité de réaction de ce groupe soudé autour de cadres comme Mata et des jeunes talents – avec l’ambition de transformer cette frustration en moteur pour la suite de la saison de Ligue 1.