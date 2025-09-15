À quelques jours du choc en Ligue 1, les jeunes du FC Nantes ont envoyé un message fort : les Canaris dominent Rennes, même chez les jeunes. En déplacement à la Piverdière, les U19 nantais se sont imposés 2-0, confirmant leur départ canon en championnat.

Le scénario est presque devenu une habitude entre le FC Nantes et le Stade Rennais. Après leur succès 0-3 en janvier dernier sur la pelouse rennaise, les protégés de Stéphane Ziani ont remis ça hier avec autorité. Solides défensivement, efficaces dans les moments clés, les jeunes Canaris n’ont laissé aucune ouverture à des Rennais dépassés par l’intensité du derby.

Avec cette quatrième victoire en autant de journées, le FC Nantes signe un début de saison parfait dans le groupe C du Championnat National U19. En tête du classement, à égalité de points avec Brest mais derrière à la différence de buts, les Jaune et Vert confirment semaine après semaine leur ambition : jouer les premiers rôles et viser haut.

Le derby arrive ce samedi en Ligue 1

Ce succès a aussi une portée symbolique. Dominer Rennes dans son antre, c’est plus qu’une victoire comptable : c’est un coup d’éclat dans la rivalité bretonne, une manière d’installer un ascendant psychologique, surtout à quelques jours du derby en Ligue 1 entre les deux équipes.

À travers cette nouvelle démonstration, le FCN prouve que sa formation reste l’une des plus compétitives de l’Hexagone. En attendant, ces U19 savourent une série parfaite et un derby remporté haut la main.