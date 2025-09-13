Après douze années passées au FC Nantes, Nathan Zézé (20 ans) a tourné la page et entamé une nouvelle aventure à Neom. L’occasion pour lui d’expliquer son choix de carrière.

Le départ de Nathan Zézé a eu beau renflouer les caisses du FC Nantes, il a aussi été fustigé pour le choix de carrière opéré par l’un des joueurs les plus talentueux du club. Dans un entretien relayé par Tribune Nantaise il y a quelques jours, le défenseur de 20 ans a fait le point sur son départ et expliqué les raisons de ce changement de cap : « J’ai tout fait là-bas. J’ai quitté le club cette saison, mais ça faisait douze ans que j’étais là-bas. J’ai grandi là-bas, c’est ma ville. (Neom) C’est un changement de ville, une nouvelle étape dans ma carrière, j’en suis très content et j’espère que ça se passera le mieux possible. »

Zézé s’est également confié sur l’ambiance dans son nouveau club et l’importance d’évoluer aux côtés de compatriotes : « S’il n’y avait pas tous ces Français là je ne sais pas si j’y serais allé, ça permet de travailler dans la bonne ambiance, et puis même avec les Saoudiens qui sont sur place, c’est un plaisir de travailler avec eux parce que tout le monde est gentil. » Un témoignage qui illustre sa motivation et son enthousiasme pour cette nouvelle étape.

Mais Zezé n’a pas oublié ses anciens coéquipiers et, en particulier, les jeunes qui prennent désormais le relais au FC Nantes. Il a ainsi tenu à saluer le travail de Tylel Tati, jeune défenseur du centre de formation qui s’impose dans la charnière de Luis Castro depuis le début de la saison : « Je suis content pour Tylel Tati, de ce qu’il fait, ce qui lui arrive. Le fait que je sois parti, ça lui a ouvert la voie, mais ça ne veut pas dire que c’est facile. C’est grâce à lui-même qu’il joue, et puis il fait de bons matchs. Le premier contre le PSG l’a mis dans le bain direct, parce que ce n’est pas facile de commencer en Ligue 1, et surtout contre le PSG. Il fait de très bonnes choses et j’espère qu’il va continuer. »