Brésil : Carlo Ancelotti envoie un message très clair à Neymar
FC Nantes : l’analyse de Luis Castro après la défaite face à l’OGC Nice

William Tertrin
13 septembre 2025

La réaction de Luis Castro après la défaite du FC Nantes face à l’OGC Nice.

Après la défaite du FC Nantes sur le terrain de l’OGC Nice (1-0), pour le compte de la 4ᵉ journée de Ligue 1, l’entraîneur Luis Castro est revenu sur les points positifs et les axes de travail pour son équipe. Il a d’abord reconnu que ses joueurs avaient été mis sous pression en début de rencontre : « On n’a pas débuté bien le match. Pendant les 30 premières minutes, Nice a contrôlé le match et a essayé de nous faire mal. Ils ont coupé notre match sur les 30 premières minutes. On a corrigé ensuite des choses et on a eu un peu plus le ballon et des occasions. »

L’entraîneur a expliqué que malgré un bon début de seconde période, l’équipe n’avait pas su concrétiser et avait encaissé un but : « On a débuté très bien la deuxième mi-temps. Et on a pris ce but. On était à Nice, on était très bien et on a pris un but sur une transition. Quand tu joues une équipe comme Nice, à l’extérieur, tu dois avoir plus d’expérience. »

« C’est à moi de travailler plus avec les joueurs »

Concernant ses choix tactiques et les ajustements effectués, Luis Castro a précisé : « Les changements ? On a changé notre pressing. On voulait presser mais on a respecté beaucoup. On a dû en faire un peu plus. » L’entraîneur a également reconnu le manque de réussite devant le but : « Le manque de but ? Aujourd’hui, nous avons eu des occasions. Mais le foot est comme ça. Parfois, tu frappes deux fois et tu marques. »

Sur la façon dont Nice a joué et la défense de Nantes, il a analysé : « Nice a joué beaucoup dans les côtés parce qu’ils ont des pistons athlétiques. Ils ont combiné à trois ou quatre joueurs. Ils sont parvenus à centrer, mais ils n’ont pas eu tant d’occasions. » Et il a ajouté sur son équipe : « Nous avons moins bien défendu aujourd’hui. C’est à moi de travailler plus avec les joueurs pour qu’ils comprennent ce que j’attends. On a dû avoir plus d’intentions dans le pressing. On a dû en faire un peu plus. »

Des nouvelles de Coquelin

En parallèle, Luis Castro a évoqué la condition physique de Francis Coquelin : « Francis Coquelin n’était pas à 100% et nous n’avons pas pris de risques. » Quant à la sortie de Benhattab, il a expliqué : « La sortie de Benhattab ? Camara a un profil différent et j’ai pensé qu’il fallait quelque chose de différent à ce moment du match. »

Enfin, l’entraîneur a dressé un premier bilan de son équipe après quatre matches, dont trois défaites : « Le bilan après quatre matches ? On a joué mieux, mais on doit encore travailler. Et nous avons joué des adversaires très très forts. Nous avons dû collectivement faire encore mieux. »

Tous propos rapportés par le site officiel du FC Nantes.

FC NantesLigue 1
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

