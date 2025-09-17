Pas de surprise en cette soirée de Champions League : le PSG, Liverpool, l’Inter Milan et le Bayern Munich se sont logiquement imposés.

Depuis le début de la saison, Liverpool a remporté ses quatre matches de Premier League en marquant dans les cinq dernières minutes (4-2 contre Bournemouth, 3-2 à Newcastle, 1-0 face à Arsenal, 1-0 contre Burnley). Et il a récidivé ce soir ! Les Reds ont démarré pied au plancher, menant 2-0 (Robertson 2e, Salah 5e) après cinq minutes de jeu. Mais l’Atlético n’a pas sombré et a fait son retard grâce à deux buts de Llorente. A la dernière minute, Virgil van Dijk, exaspéré par les tirages de maillot adverses a marqué d’un coup de tête sur corner. Encore une victoire à l’arrache pour le LFC !

Dans les autres matches, le Bayern Munich a dominé Chelsea (3-1) et l’Inter Milan est allé s’imposer sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (2-0).

Olympiakos – Paphos 0-0

Slavia Prague – Bodo/Glimt 2-2

PSG – Atalanta Bergame 4-0

Bayern Munich – Chelsea 3-1

Liverpool – Atlético Madrid 3-2

Ajax Amsterdam – Inter Milan 0-2