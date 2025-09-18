Alors que le PSG a brillé sur la pelouse face à l’Atalanta (4-0) pour sa première sortie en Ligue des champions cette saison, les chiffres d’audience télévisuelle racontent une toute autre histoire avant le Classique contre l’OM.

Le Classique entre l’OM et le PSG a déjà commencé… en Ligue des Champions ! Alors que les deux meilleurs ennemis du football français croiseront le fer, dimanche à l’Orange Vélodrome en Ligue 1 (20h45), les Marseillais ont déjà pris un premier avantage au niveau de la ferveur populaire dans l’Hexagone.

Diffusée mercredi soir sur Canal+, la large victoire du PSG devant l’Atalanta Bergame (4-0) a attiré en moyenne 1,58 million de téléspectateurs, soit 8,9 % de part d’audience, selon Médiamétrie. Une performance correcte, mais nettement inférieure à celle du Real Madrid-OM la veille.

Mardi soir, la rencontre hispano-française avait en effet réuni 2,01 millions de téléspectateurs sur Canal+, pour 11,7 % de part d’audience. Un écart qui montre que, paradoxalement, le club phocéen a su séduire davantage de fans à travers le prisme du petit écran, malgré la défaite à Madrid (2-1).

L’OM devant le PSG en audiences

Avec ce score, Canal+ se classe troisième au classement des audiences de la soirée mercredi, derrière la nouvelle série de TF1 Tracker (3,01 millions) et Le Meilleur Pâtissier sur M6 (1,63 million). Une performance qui, bien que respectable, illustre que l’engouement pour le PSG n’est pas forcément garanti même en Ligue des champions, et que l’OM continue de capter l’attention des téléspectateurs français, surtout lorsqu’il évolue sur la scène européenne.

En somme, si le PSG a dominé sur le terrain, l’OM a réussi un petit camouflet… sur le petit écran, rappelant que le club phocéen conserve une popularité qui ne se dément pas. À confirmer ce dimanche sur Ligue1+…