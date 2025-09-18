En cas de défaite contre Angoulême, le coach des Girondins pourrait être remercié…

Relégués administrativement en N2 il y a un peu plus d’un an, les Girondins de Bordeaux ont échoué la saison passée dans leur opération remontée. Et cette saison a mal démarré pour eux. Si bien que l’entraîneur Bruno Irles est déjà sur la sellette, à en croire RMC.

Irles a été reçu par la direction des Girondins

Le média indique qu’ « en cas de défaite contre Angoulême, ce samedi à 18h, le technicien bordelais pourrait être viré par sa direction ». Après 5 journées, les Girondins comptent seulement 2 victoires et pointent à 6 points du leader de la poule A de Nationale 2 après la défaite contre Saint-Malo le week-end dernier. « Bruno Irles a échangé avec sa direction en début de semaine pour redresser la barre. Le technicien a été placé face à ses responsabilités après le début de saison poussif. Une défaite contre Angoulême sonnerait probablement la fin de l’histoire entre Irles et les Girondins », croit savoir RMC.