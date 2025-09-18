Même si le Real Madrid enchaîne les victoires, Xabi Alonso n’est pas satisfait du comportement de ses troupes, malmenées par l’OM mardi soir.

Le Real Madrid réalise un sans faute depuis le début de la saison : 5 matches, 5 victoires. Leader de Liga, le Real a battu l’OM (2-1) mardi soir mais sa prestation n’a pas vraiment plu à Xabi Alonso.

L’expulsion de Carvajal l’a agacé

A en croire Marca, le coach basque attend plus de ses joueurs et il s’est agacé de plusieurs erreurs. Il faut dire que le Real a été réduit à 10 contre 11 face à la Real Sociedad et contre l’OM à cause des expulsions de Dean Huijsen et de Dani Carvajal. Xabi Alonso aurait donc insister sur ce point et sur son souhait de voir l’équipe terminer ses prochains matchs à 11. Quitte à concéder une occasion, dans le cas de Huijsen. Quant à Carvajal, son coup de sang contre Rulli aurait fait grincer les dents du Basque. Ce qui peut se comprendre !