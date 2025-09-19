Dans l’affaire Negreira, où le FC Barcelone est accusé d’avoir versé plusieurs millions à Javier Enríquez Negreira, ancien responsable des arbitres espagnols, Luis Enrique va devoir témoigner.

Le nom de Luis Enrique revient au cœur de l’attention judiciaire cette semaine dans le cadre du Caso Negreira, une enquête qui secoue le FC Barcelone. L’ancien entraîneur du club catalan, qui a dirigé l’équipe première de 2014 à 2017, est attendu prochainement pour témoigner devant la juge Alejandra Gil.

Si d’autres figures emblématiques du Barça, comme Josep Maria Bartomeu ou Sandro Rosell, ont déjà été entendues, Luis Enrique pourrait fournir des éclaircissements cruciaux sur la gestion des rapports arbitrales au sein du club. L’enquête cherche à déterminer si les entraîneurs de l’équipe première étaient informés des paiements effectués à l’ancien vice-président de la Commission des arbitres, Javier Enríquez Negreira, et si ces rapports influençaient leurs décisions sportives.

Une audience fixée au 12 décembre

La convocation de Luis Enrique intervient après plusieurs ajustements dans le calendrier judiciaire. Initialement prévu le 25 novembre, son témoignage a été repoussé au vendredi 12 décembre, en raison d’autres engagements professionnels de ses avocats. Avec lui, Ernesto Valverde, autre ancien entraîneur du Barça, sera également entendu.

Luis Enrique pourrait ainsi être interrogé sur sa connaissance des documents confidentiels fournis par Negreira et sur leur éventuelle utilisation dans la préparation des matchs. Son rôle dans l’affaire pourrait aider la justice à comprendre l’ampleur de la diffusion de ces rapports au sein du club. Pour l’instant, le coach du PSG garde le silence, et il reste à voir comment son témoignage influencera le cours de l’enquête.