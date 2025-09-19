Avant le Classique entre l’OM et le PSG, Eric Di Meco, ancien Marseillais, a livré son avis sur ce choc.

Alors que le Paris Saint-Germain devra se passer de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves face à l’OM lors du Classique, Eric Di Meco a livré son analyse sur RMC, dans le Super Moscato Show jeudi. L’ancien défenseur de l’OM ne croit pas que ces absences suffisent à inverser la tendance pour Marseille.

« Du côté de l’OM, on s’est mis à rêver quand on a vu « l’hécatombe » de joueurs blessés », a-t-il reconnu. Cependant, selon lui, l’impact sur l’équipe parisienne reste limité : « Sauf que quand tu regardes l’équipe alignée mercredi soir, mis à part le petit Mayulu en pointe, ce n’est pas loin de l’équipe qui avait débuté la saison dernière parce que Kvaratskhelia est arrivé en janvier, mais Barcola était un titulaire en puissance. Il avait fait un début de saison extraordinaire, il était descendu dans la hiérarchie parce que Kvaratskhelia est arrivé et il y a eu l’éclosion de Doué. »

Di Meco « assez inquiet »

Pour Di Meco, le PSG reste une machine bien rodée : « Dans des équipes qui tournent bien, dès que tu as un ou deux mecs qui rentrent, ils se mettent au niveau naturellement. Pour que ton niveau baisse, il faut qu’il y ait une vraie hécatombe. Mais là, elle n’est pas si significative que ça. La semaine dernière, avec les absences de Dembélé et Doué, je me suis dit qu’il y avait peut-être un coup à faire. Mais quand tu regardes l’équipe alignée, ça tient la route, c’est très fort. »

« Je suis quand même assez inquiet, surtout que Paris, quand ils viennent à Marseille, c’est un match de Ligue des Champions pour eux. On ne va même pas bénéficier de « la tête ailleurs ». Donc je suis inquiet », a-t-il conclu. Pour Di Meco, il faudra à l’OM trouver les bons leviers pour réellement inquiéter le PSG, sous peine de vivre une nouvelle désillusion.