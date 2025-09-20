Pour l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, l’ailier droit ghanéen Augustine Boakye est meilleur en meneur de jeu, un poste où il compte davantage l’utiliser.

Auteur de deux buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, Augustine Boakye « pèse » 45% des buts stéphanois. Une surprise car on attendait davantage Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin ou Joshua Duffus dans ce rôle de dynamiteur. Mais l’ailier ghanéen brille en ce début de saison et, hasard ou coïncidence, la seule fois où il n’a pas été titulaire (1-1 contre Grenoble), les Verts ont mal joué. Eirik Horneland est en tout cas fan de sa recrue, à qui il voit un rôle plus dans le cœur du jeu à l’avenir.

« Il est meilleur en 10 »

« Avant d’arriver à Saint-Etienne, j’avais déjà vu plusieurs matchs de lui auparavant où il était très intéressant, mais en l’observant au quotidien, c’est un top joueur, a déclaré le Norvégien au Progrès. Il a un bon bagage technique, c’est un joueur intelligent avec et sans ballon. Il est meilleur en 10 et nous offre la possibilité de repenser notre milieu si besoin. Mais si l’on regarde son but à Clermont, il quitte son côté pour repiquer et aller au cœur du jeu. Je lui donne de la liberté. »

La perspective d’une attaque Davitashvili-Stassin-Duffus alimentée par Boakye a de quoi enthousiasmer les supporters stéphanois. Et faire craindre le pire aux défenseurs de Ligue 2 !