Avant de devenir l’entraîneur du Stade de Reims cet été, Karel Geraerts était un milieu de terrain ayant failli signer à l’ASSE.

Ce soir à 20h, Geoffroy-Guichard sera le théâtre d’un duel de relégués entre l’AS Saint-Etienne et le Stade de Reims. Si les Verts font office de favoris, eux qui ont gardé Eirik Horneland tout en se renforçant, les Champenois, eux, tout changé durant l’intersaison. Et notamment l’entraîneur puisque Karel Geraerts est arrivé en provenance de Schalke 04. Interrogé en conférence de presse avant cette affiche, le Belge a révélé avoir été à deux doigts de s’engager avec l’ASSE par le passé !

« J’avais échangé avec l’AS Saint-Étienne pour m’engager là-bas »

« Saint-Étienne, c’est un très grand club. Je me rappelle encore lorsque j’étais joueur, j’avais échangé avec l’AS Saint-Étienne pour m’engager là-bas. À ce moment là, j’ai fait mes recherches, j’ai étudié l’histoire de l’équipe. Ça sent le football, il y a beaucoup d’ambiance. C’est très passionné. Tout le monde le sait autour de notre club. C’est un match très agréable à jouer samedi. Il faut être courageux et regarder vers l’avant avec beaucoup de confiance. »

Formé à Genk, Karel Geraerts était un milieu de terrain ayant fait toute sa carrière en Belgique. Il a notamment joué au Club Bruges et au Standard de Liège, deux des plus grandes écuries du pays. Il a joué au haut niveau entre 2004 et 2016, à une époque où les Verts se stabilisaient en Ligue 1 puis jouaient le haut du tableau sous la houlette de Christophe Galtier.