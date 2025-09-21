Si jamais, malgré les conditions météorologiques, OM-PSG devait bien avoir lieu ce soir, il sera arrêté à chaque coup de tonnerre pour préserver les joueurs.

Depuis l’annonce hier par Météo France d’une alerte orange sur les Bouches-du-Rhône, la tenue d’OM-PSG est en péril. Il est question de « pluie-inondations » et d’orages entre midi et minuit. La Provence consacre un article à la possibilité d’un report qui n’arrangerait personne. Déjà parce que le calendrier est congestionné, ensuite parce que faire jouer cette affiche un lundi est un casse-tête pour les autorités mais aussi pour le football français car la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu en même temps, enfin parce que les Marseillais aimeraient profiter du fait que Paris se présente sans Dembélé, Doué et Neves blessés.

Le match momentanément interrompu en cas de foudre ?

Interrogé par le quotidien régional, l’ancien arbitre Bruno Derrien explique que la Ligue prendra la décision de reporter le match le plus tôt possible, afin d’éviter aux spectateurs de se déplacer. « Entre midi et 18h, le délégué de la Ligue peut prendre une décision », explique-t-il. Ensuite, ce sera à l’arbitre, Jérôme Brisard, de trancher. Mais si la rencontre est maintenue, elle pourrait s’éterniser car Bruno Derrien rappelle que les nouvelles consignes de la FIFA sont claires : il faut interrompre la partie en cas de foudre ! Un peu comme ce qui s’est passé aux Etats-Unis pendant le Mondial des Clubs cet été, le Classico pourrait donc aller jusqu’au bout de la nuit ! On se souvient que Benfica-Chelsea (1-4 a.p.), en 8es de finale, avait ainsi duré plus de quatre heures…

Les décisions tomberont en deux temps pour cet OM-PSG très particulier avant même d’avoir commencé : s’il n’y a aucune annonce avant 18h, le coup d’envoi aura de grandes chances d’être donné. Et si c’est le cas, il faudra croiser les doigts pour que la foudre ne s’invite pas dans le ciel marseillais !