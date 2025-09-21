RC Lens – LOSC : Thauvin dans la légende, la réaction lunaire de Genesio
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – PSG : vers le Classico le plus long de l’histoire ?

Le Vélodrome sera le théâtre du Classico ce soir.
Raphaël Nouet
21 septembre 2025

Si jamais, malgré les conditions météorologiques, OM-PSG devait bien avoir lieu ce soir, il sera arrêté à chaque coup de tonnerre pour préserver les joueurs.

Depuis l’annonce hier par Météo France d’une alerte orange sur les Bouches-du-Rhône, la tenue d’OM-PSG est en péril. Il est question de « pluie-inondations » et d’orages entre midi et minuit. La Provence consacre un article à la possibilité d’un report qui n’arrangerait personne. Déjà parce que le calendrier est congestionné, ensuite parce que faire jouer cette affiche un lundi est un casse-tête pour les autorités mais aussi pour le football français car la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu en même temps, enfin parce que les Marseillais aimeraient profiter du fait que Paris se présente sans Dembélé, Doué et Neves blessés.

Le match momentanément interrompu en cas de foudre ?

Interrogé par le quotidien régional, l’ancien arbitre Bruno Derrien explique que la Ligue prendra la décision de reporter le match le plus tôt possible, afin d’éviter aux spectateurs de se déplacer. « Entre midi et 18h, le délégué de la Ligue peut prendre une décision », explique-t-il. Ensuite, ce sera à l’arbitre, Jérôme Brisard, de trancher. Mais si la rencontre est maintenue, elle pourrait s’éterniser car Bruno Derrien rappelle que les nouvelles consignes de la FIFA sont claires : il faut interrompre la partie en cas de foudre ! Un peu comme ce qui s’est passé aux Etats-Unis pendant le Mondial des Clubs cet été, le Classico pourrait donc aller jusqu’au bout de la nuit ! On se souvient que Benfica-Chelsea (1-4 a.p.), en 8es de finale, avait ainsi duré plus de quatre heures…

Les décisions tomberont en deux temps pour cet OM-PSG très particulier avant même d’avoir commencé : s’il n’y a aucune annonce avant 18h, le coup d’envoi aura de grandes chances d’être donné. Et si c’est le cas, il faudra croiser les doigts pour que la foudre ne s’invite pas dans le ciel marseillais !

Ligue 1OMPSG
#A la une

Les plus lus

La joie de Florian Thauvin après son but face au LOSC.
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Thauvin dans la légende, la réaction lunaire de Genesio

Par Raphaël Nouet
Le Vélodrome sera le théâtre du Classico ce soir.
Ligue 1...

OM – PSG : vers le Classico le plus long de l’histoire ?

Par Raphaël Nouet
La joie de Kylian Mbappé après avoir inscrit un but avec le Real Madrid.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone sous pression à cause de Kylian Mbappé et du Real Madrid

Par Raphaël Nouet
La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
ASSE...

ASSE : Horneland rassure pour Ferreira et a trouvé le trio offensif idéal

Par Raphaël Nouet
Seko Fofana tentant de contrer une frappe de Johann Lepenant lors de Nantes-Rennes (2-2).
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : un Canari a déçu, Seko Fofana hors de lui

Par Raphaël Nouet
La banderole des supporters lensois à l'attention d'Olivier Létang pendant le derby.
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : doublement humilié, Létang n’a pas vu la fin du derby !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi et Luis Enrique lors du PSG-OM de la saison dernière.
Ligue 1...

OM – PSG : De Zerbi prépare des surprises, Luis Enrique aussi

Par Raphaël Nouet
ASSE – Stade de Reims : Stassin signe un doublé, Miladinovic épate, Larsonneur décisif… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : Stassin signe un doublé, Miladinovic épate, Larsonneur décisif… les notes des Verts

Par Laurent Hess
L'expulsion de Tyler Morton lors de Rennes-Lyon.
Ligue 1...

OL : après Rennes, les Lyonnais sont partis à la faute !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Manon, l’autre petite perle de la famille Stassin 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : Horneland désigne les bons élèves de la victoire des Verts 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : le Racing ridiculise Lille, les notes du derby 

Par Bastien Aubert
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : comment Lyon risque de perdre les pédales avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade Reims (3-2) : les 3 héros de la victoire des Verts 

Par Bastien Aubert
Frank McCourt à l'OM
OM...

OM : un chèque de 30 M€ dans les caisses du club !

Par Bastien Aubert
Castro et Beye
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais (2-2) : Castro nomme son héros, Beye enrage ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
FC Nantes...

FC Nantes : BlueCo à deux doigts de racheter le club !

Par Bastien Aubert
RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG prêt à faire une offre impossible à refuser à Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le président du LOSC, Olivier Létang, posant avec Chancel Mbemba.
Ligue 1...

LOSC : avant Lens, Létang a collé un nouvel éclat à l’OM !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM : un titulaire blessé et forfait pour le PSG !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : la compo des Verts avec une grosse surprise !  

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais (2-2) : les notes des Canaris après un derby historique !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : nouveau ritiro pour les Marseillais, le Classico reporté ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet