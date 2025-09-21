Le Classico de ce soir devrait offrir des compositions plus inattendues puisqu’aussi bien Roberto De Zerbi (OM) que Luis Enrique (PSG) ne vont pas aligner le onze attendu.

Une fois n’est pas coutume lors d’un Classico, tous les yeux ne seront pas rivés sur les gradins ou sur la pelouse, ce soir, mais vers le ciel. Depuis hier, une alerte orange est annoncée au niveau de la météo sur les Bouches-du-Rhône, où de fortes pluies sont attendues aux alentours de 20h. Elles pourraient remettre en cause la bonne tenue d’OM-PSG. Et entraîner un sérieux casse-tête pour la reprogrammation car les Marseillais auraient évidemment intérêt à le faire jouer dès le lendemain, histoire de profiter des blessures de Dembélé, Doué et Neves, alors que les Parisiens, qui pourront arguer que la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le lundi soir, préfèreront le disputer quand tout le monde sera rétabli…

Medina sur le banc ?

Mais si le coup d’envoi a bien lieu à 20h45 comme prévu, des surprises sont à prévoir dans les compositions. Côté OM, L’Equipe voit carrément Roberto De Zerbi se passer de Facundo Medina ! L’Argentin serait sacrifié au profit d’une charnière Balerdi-Aguerd avec Palmieri latéral gauche et Pavard à droite. Il est vrai que le Marocain a fait une sacrée impression face à Lorient (4-0) vendredi dernier, de même que le Brésilien au Bernabeu mardi. La Provence n’est pas toutefois pas d’accord avec ce onze, elle qui voit plutôt Murillo à droite, Pavard et Balerdi dans l’axe, Medina à gauche.

Au milieu aussi, L’Equipe voit une surprise côté OM avec la titularisation de Matt O’Riley. Le Danois avait la lourde tâche de mettre sous l’éteignoir Federico Valverde au Bernabeu et il s’en est plutôt bien sorti même si, offensivement, on l’a peu vu. De Zerbi pourrait lui confier la mission de marquer Vitinha, véritable maître à jouer du PSG ce soir… Mais là aussi, La Provence ne pronostique pas la même chose. Pour le quotidien régional, c’est Bilal Nadir qui débutera la rencontre à un poste de numéro dix. Gomes et Hojbjerg devraient faire la paire en milieux défensifs, Greenwood aligner le couloir droit, Weah le gauche. En pointe, Aubameyang devrait démarrer la rencontre selon L’Equipe (Gouiri d’après La Provence).

Lee en faux 9 ?

Côté PSG, beaucoup moins d’incertitudes. Chevalier démarrera dans les buts, protégé par une défense composée d’Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes. Au milieu, Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz seront titularisés. C’est devant qu’il y a évidemment le plus d’incertitudes vu les nombreuses blessures, dont la dernière en date est celle de Barcola. L’Equipe voit Lee jouer en faux 9 avec Kvaratskhelia à gauche et Mbaye à droite. Le Parisien mise plutôt sur Ramos en pointe avec le Géorgien à gauche et le Sud-Coréen à droite.