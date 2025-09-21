RC Lens – LOSC : doublement humilié, Létang n’a pas vu la fin du derby !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – PSG : De Zerbi prépare des surprises, Luis Enrique aussi

Roberto De Zerbi et Luis Enrique lors du PSG-OM de la saison dernière.
Raphaël Nouet
21 septembre 2025

Le Classico de ce soir devrait offrir des compositions plus inattendues puisqu’aussi bien Roberto De Zerbi (OM) que Luis Enrique (PSG) ne vont pas aligner le onze attendu.

Une fois n’est pas coutume lors d’un Classico, tous les yeux ne seront pas rivés sur les gradins ou sur la pelouse, ce soir, mais vers le ciel. Depuis hier, une alerte orange est annoncée au niveau de la météo sur les Bouches-du-Rhône, où de fortes pluies sont attendues aux alentours de 20h. Elles pourraient remettre en cause la bonne tenue d’OM-PSG. Et entraîner un sérieux casse-tête pour la reprogrammation car les Marseillais auraient évidemment intérêt à le faire jouer dès le lendemain, histoire de profiter des blessures de Dembélé, Doué et Neves, alors que les Parisiens, qui pourront arguer que la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le lundi soir, préfèreront le disputer quand tout le monde sera rétabli…

Medina sur le banc ?

Mais si le coup d’envoi a bien lieu à 20h45 comme prévu, des surprises sont à prévoir dans les compositions. Côté OM, L’Equipe voit carrément Roberto De Zerbi se passer de Facundo Medina ! L’Argentin serait sacrifié au profit d’une charnière Balerdi-Aguerd avec Palmieri latéral gauche et Pavard à droite. Il est vrai que le Marocain a fait une sacrée impression face à Lorient (4-0) vendredi dernier, de même que le Brésilien au Bernabeu mardi. La Provence n’est pas toutefois pas d’accord avec ce onze, elle qui voit plutôt Murillo à droite, Pavard et Balerdi dans l’axe, Medina à gauche.

Au milieu aussi, L’Equipe voit une surprise côté OM avec la titularisation de Matt O’Riley. Le Danois avait la lourde tâche de mettre sous l’éteignoir Federico Valverde au Bernabeu et il s’en est plutôt bien sorti même si, offensivement, on l’a peu vu. De Zerbi pourrait lui confier la mission de marquer Vitinha, véritable maître à jouer du PSG ce soir… Mais là aussi, La Provence ne pronostique pas la même chose. Pour le quotidien régional, c’est Bilal Nadir qui débutera la rencontre à un poste de numéro dix. Gomes et Hojbjerg devraient faire la paire en milieux défensifs, Greenwood aligner le couloir droit, Weah le gauche. En pointe, Aubameyang devrait démarrer la rencontre selon L’Equipe (Gouiri d’après La Provence).

Lee en faux 9 ?

Côté PSG, beaucoup moins d’incertitudes. Chevalier démarrera dans les buts, protégé par une défense composée d’Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes. Au milieu, Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz seront titularisés. C’est devant qu’il y a évidemment le plus d’incertitudes vu les nombreuses blessures, dont la dernière en date est celle de Barcola. L’Equipe voit Lee jouer en faux 9 avec Kvaratskhelia à gauche et Mbaye à droite. Le Parisien mise plutôt sur Ramos en pointe avec le Géorgien à gauche et le Sud-Coréen à droite.

Ligue 1OMPSG
#A la une

Les plus lus

La banderole des supporters lensois à l'attention d'Olivier Létang pendant le derby.
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : doublement humilié, Létang n’a pas vu la fin du derby !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi et Luis Enrique lors du PSG-OM de la saison dernière.
Ligue 1...

OM – PSG : De Zerbi prépare des surprises, Luis Enrique aussi

Par Raphaël Nouet
ASSE – Stade de Reims : Stassin signe un doublé, Miladinovic épate, Larsonneur décisif… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : Stassin signe un doublé, Miladinovic épate, Larsonneur décisif… les notes des Verts

Par Laurent Hess
L'expulsion de Tyler Morton lors de Rennes-Lyon.
Ligue 1...

OL : après Rennes, les Lyonnais sont partis à la faute !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Manon, l’autre petite perle de la famille Stassin 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : Horneland désigne les bons élèves de la victoire des Verts 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : le Racing ridiculise Lille, les notes du derby 

Par Bastien Aubert
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : comment Lyon risque de perdre les pédales avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade Reims (3-2) : les 3 héros de la victoire des Verts 

Par Bastien Aubert
Frank McCourt à l'OM
OM...

OM : un chèque de 30 M€ dans les caisses du club !

Par Bastien Aubert
Castro et Beye
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais (2-2) : Castro nomme son héros, Beye enrage ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
FC Nantes...

FC Nantes : BlueCo à deux doigts de racheter le club !

Par Bastien Aubert
RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG prêt à faire une offre impossible à refuser à Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le président du LOSC, Olivier Létang, posant avec Chancel Mbemba.
Ligue 1...

LOSC : avant Lens, Létang a collé un nouvel éclat à l’OM !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM : un titulaire blessé et forfait pour le PSG !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : la compo des Verts avec une grosse surprise !  

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais (2-2) : les notes des Canaris après un derby historique !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : nouveau ritiro pour les Marseillais, le Classico reporté ?

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : un nouveau bijou de Mbappé met l’Espanyol Barcelone à terre

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (AC Milan)
Mercato...

OM Mercato : Adrien Rabiot casse déjà tout à Milan ! 

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin et Valentin Rongier en action lors du match du Stade Rennais à Lorient.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : la banderole cinglante de la Brigade Loire contre Rongier et Merlin !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Ligue 1...

OM – PSG : Barcola touché avant le Classico ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : les Verts ont déniché un sniper au Mercato ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet