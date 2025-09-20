Invités au dernier entraînement avant le Classico, les ultras du PSG se sont distingués par des banderoles bien senties à l’encontre de l’OM.

C’est devenu un classique très appréciable dans le football français : les ultras ont été invités par la direction du PSG au dernier entraînement de leur équipe avant son voyage à Marseille. Ces derniers jours, le FC Nantes et le Stade Rennais, qui s’opposent ce samedi à 17h, ainsi que le RC Lens et le LOSC, opposés ce soir à 21h05, ont fait de même. Au Campus PSG, le CUP a enchaîné chants de soutien et chants injurieux ainsi que banderoles provocatrices.

« Pour l’honneur du blason, humiliez ces bouffons »

« Des coupes prestigieuses pour une histoire glorieuse. L’Europe c’est Paris», pouvait-on lire sur l’une d’entre elles, alors que ce sur une autre, il y avait : « Pour l’honneur du blason, humiliez ces bouffons ». AU moins, au centre d’entraînement, la censure ne sévit pas puisqu’au Parc, dimanche, les chants insultants à l’encontre de l’ancien Marseillais Florian Thauvin avaient été repris de volée par le speaker, qui rappelle à chaque fois que les rencontres peuvent être arrêtées à cause de cela.

A Marseille, dimanche, il devrait également y avoir des banderoles bien acides pour commenter la victoire en C1 du club soutenu par le Qatar…