Privé de trois habituels titulaires, le PSG pourra quand même aligner un onze compétitif contre l’OM dimanche grâce aux ressources sans limite du dopage financier du Qatar.

Depuis la blessure de Joao Neves mercredi contre l’Atalanta (4-0), le PSG compte ses titulaires pour le Classico. Ce qui incite certains journalistes (de la capitale…) à avancer que l’OM serait humilié s’il ne parvenait pas à battre une formation privé de trois cadres (Dembélé, Doué, Neves). C’est oublier que le dopage financier du Qatar permet au club de la capitale d’avoir un effectif très large et où les joueurs recrutés pour des fortunes sont légion. Pour preuve, en prenant les cotes des joueurs sur Transfermarkt, on se rend que le onze que Luis Enrique devrait aligner dimanche vaut 655 M€… plus du double de celui de l’OM (241 M€) qui, lui, sera au complet !

Un onze parisien recruté pour 461,2 M€ et qui vaut 655 M€…

Dans le détail, cela donne :

Chevalier (valeur marchande : 30 M€ ; prix du transfert : 40 M€) – Hakimi (80 M€/68 M€), Marquinhos (35 M€/31,2 M€), Pacho (65 M€/40 M€), Mendes (70 M€/38 M€) – Zaïre-Emery (55 M€/0), Vitinha (80 M€/41,5 M€), Ruiz (40 M€/22,5 M€) – Barcola (70 M€/45 M€), Ramos (40 M€/65 M€), Kvaratskhelia (90 M€/70 M€).

Valeur : du onze : 655 M€

Coût du recrutement : 461,2 M€

C’est donc loin d’être une équipe bis qu’alignera le PSG au Vélodrome dimanche. Les ravages des investissements sans limite du Qatar dans le club de la capitale peuvent se mesurer à cet épisode du Classico : même avec un effectif amoindri, Paris avance un onze plus de deux fois supérieur à celui de son plus proche rival…