L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le Classico de ce soir. Nayef Aguerd, absent depuis Lorient vendredi dernier, en fait partie.

Incertain même s’il a repris l’entraînement ces derniers jours, Nayef Aguerd fait bien partie du groupe de l’OM qui affrontera le PSG ce soir. Le défenseur marocain, impressionnant pour sa première sous le maillot blanc vendredi dernier contre Lorient (4-0), avait été victime d’un coup à la tête ayant nécessité un protocole commotion cérébrale. C’est à cause de cela qu’il a manqué le déplacement à Madrid (1-2) mardi et qu’il était incertain pour ce soir. Mais il est bien là et devrait être titularisé. Voici le reste du groupe.

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck.

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah.

Milieux : Gomes, Hojbjerg, Nadir, O’Riley, Vermeeren.

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Vaz.