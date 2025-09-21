Auteur de son tout premier but avec Villarreal en Liga, Georges Mikautadze a tout de même pensé à l’OL, son club de cœur.

Georges Mikautadze poursuit sa progression loin de Lyon, mais son lien avec l’OL reste intact. Après son départ précipité cet été, forcé de s’en aller pour renflouer les caisses de son club de cœur, l’attaquant géorgien n’a jamais caché son attachement à l’OL, laissant même la porte ouverte à un éventuel retour dans quelques années.

La 69e, tout un symbole

Aujourd’hui sous les couleurs de Villarreal, il a inscrit son premier but en Liga pour le club espagnol ce samedi face à Osasuna. Ce premier but, marqué à la 69ᵉ minute, a une signification particulière pour lui et témoigne de son attachement durable à Lyon. « La 69ème… Ça ne pouvait commencer autrement », a-t-il commenté sur ses réseaux sociaux. 69, c’est bien évidemment le nombre associé au département du Rhône, mais également son ancien numéro de maillot lors de son passage à Lyon.