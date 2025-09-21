Transféré cet été à à Villarreal, Georges Mikautadze estime que son sacrifice pour sauver l’OL mérite de figurer à son palmarès.

Samedi, Georges Mikautadze a ouvert son compteur buts avec Villarreal. Alors que l’Osasuna menait depuis la pause à la Ceramica, l’attaquant géorgien a frappé à la 69e pour réveiller le Sous-Marin Jaune, qui s’est finalement imposé (2-1). Après quelques jours d’adaptation, logiques compte tenu du fait qu’il ne s’attendait pas à quitter l’OL, l’attaquant semble aujourd’hui à l’aise en Espagne. Mais il n’empêche que les conditions de son départ de Lyon, où il était revenu l’été dernier et se voyait rester plusieurs années, l’ont marqué.

« On va dire que je me suis sacrifié pour mon club »

A tel point que dans une interview au média Carré, il estime que ce sacrifice figurera dans son palmarès : « Je voulais partir sans faire de bruit. J’avais déjà pleuré plus jeune, encore cette fois-ci… C’est difficile de dire au revoir car tu t’attaches à plein de personnes et du jour au lendemain, c’est le football, mais tu passes d’un club à un autre. On va dire que je me suis sacrifié pour mon club, et je le mettrai comme une ligne dans mon palmarès ».

« On me voulait vraiment à Villarreal. On le sait, après une année d’adaptation avec Alex Lacazette, ça devait être mon année à Lyon, mais avec la DNCG, il n’y avait pas le choix que de vendre. C’était soit Malick (Fofana), soit moi, et on s’est un peu charrié tous les deux là-dessus. Il n’y a pas eu de terrain d’entente avec d’autres clubs pour lui, et moi, j’avais cette opportunité de venir dans ce championnat espagnol qui me plaît vraiment, donc je n’allais pas forcer. »