ASSE – Stade de Reims : Stassin signe un doublé, Miladinovic épate, Larsonneur décisif… les notes des Verts
OL : après Rennes, les Lyonnais sont partis à la faute !

L'expulsion de Tyler Morton lors de Rennes-Lyon.
Bastien Aubert
21 septembre 2025

La défaite de l’Olympique Lyonnais dimanche à Rennes (3-1) continue de faire parler, non seulement pour le résultat mais aussi pour la qualité de l’arbitrage et le comportement sur le terrain. 

L’OL se rappellera longtemps sa défaite à Rennes.Réduits à 10 après l’exclusion de Tyler Morton, les hommes de Paulo Fonseca ont montré certaines limites dans le jeu physique et la discipline collective après avoir ouvert la marque et dominé les débats.

Mais la faute de Morton n’est pas un incident isolé. Depuis le début de la saison 2025/2026, l’OL est l’équipe qui commet le plus de fautes en Ligue 1. Avec 62 infractions recensées depuis le coup d’envoi de l’exercice, les Lyonnais affichent une moyenne de 15,5 fautes par match ! Un chiffre qui illustre une certaine agressivité, parfois nécessaire pour imposer son style de jeu, mais qui peut aussi coûter cher dans des matchs serrés.

L’OL très agressif depuis le début de la saison

Pour autant, cette agressivité ne se traduit pas directement par un nombre élevé de cartons. Avec seulement 7 avertissements reçus depuis le début de la saison, Lyon n’est que la sixième équipe de Ligue 1 sur ce critère. Cela montre que les Lyonnais savent, dans une large mesure, canaliser leur intensité sans franchir certaines limites, un équilibre que Paulo Fonseca tente de maintenir malgré les déboires récents.

Certains observateurs y voient un signe positif : la combativité des joueurs est là, et elle pourrait devenir un atout dans les matchs à enjeux élevés, notamment en Coupe d’Europe ou contre les concurrents directs du championnat. Mais l’autre côté de la médaille reste la discipline sur le terrain. Il va falloir trouver le juste milieu, si possible dès ce vendredi contre le SCO d’Angers (20h45).

Ligue 1OLStade Rennais
#A la une#RECAP'

