La pression monte à Lyon à l’aube de la réception d’Angers, prévue vendredi soir au Groupama Stadium pour l’ouverture de la 5e journée de Ligue 1. L’annonce de l’absence de deux cadres change la donne pour l’OL de Paulo Fonseca, déjà en quête de rachat après un week-end difficile.

Lyon cherche à rebondir après un revers à Rennes

Le dernier déplacement à Rennes a laissé des traces. Battus 3-1 lors d’une soirée marquée par des décisions arbitrales contestées, les Lyonnais ont vu leur dynamique s’enrayer. Ce revers réveille les attentes, alors que l’OL ouvre la nouvelle journée face à une équipe d’Angers déterminée. Les joueurs de Fonseca se doivent désormais de réagir devant leur public, sous pression après cette déconvenue.

Rémy Descamps et Abner forfaits pour la réception d’Angers

Coup de théâtre à la veille du rendez-vous : l’entraîneur portugais a confirmé ce mercredi matin en conférence de presse que son gardien titulaire Rémy Descamps est officiellement forfait, victime d’une blessure à la main contractée dès le premier but encaissé à Rennes. Autre coup dur, l’arrière gauche brésilien Abner devra également renoncer en raison d’un souci aux adducteurs ressenti à l’entraînement. Deux absences majeures qui pèsent lourd sur le onze lyonnais. Pour Dominik Greif, L’Équipe annonce qu’il aura cinq matches – la durée d’absence de Descamps – pour faire ses preuves dans le but lyonnais.

Un groupe quasi au complet pour relever le défi

Au-delà de ces deux forfaits, Paulo Fonseca pourra compter sur l’ensemble de son effectif habituel. Tous les autres joueurs sont déclarés opérationnels pour ce choc contre Angers. Le technicien portugais, réputé pour l’atout motivation de Paulo Fonseca selon Cris, devra encore faire preuve d’adaptabilité pour permettre à Lyon de retrouver le chemin de la victoire. Les supporters attendent une réaction forte, la scène est posée pour un duel tendu dès vendredi soir.