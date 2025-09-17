Réunie comme chaque mercredi, la commission de discipline a rendu son verdict sur les événements survenus le week-end dernier en L1 et en L2.

Pas de grosse polémique à trancher, cette semaine, pour la commission de discipline. Le cas plus épineux était celui de Tyler Morton, expulsé lors de Rennes-OL (3-1) dimanche soir. Le milieu lyonnais a écopé d’un match ferme plus un autre avec sursis. Voici toutes les décisions.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme : Darlin YONGWA (FC Lorient), Alexis VOSSAH (Toulouse FC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Tyler MORTON (Olympique Lyonnais), Otávio ATAIDE (Paris FC)

Un match de suspension ferme : Josué CASIMIR (AJ Auxerre), Lucas HOGSBERG (RC Strasbourg Alsace)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme : Tom POUILLY (Pau FC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Joseph KALULU (Pau FC)

POLICES DES TERRAINS

3e journée de Ligue 1 McDonald’s : Angers SCO – Stade Rennais FC du dimanche 31 août 2025

Comportement des supporters de l’Angers SCO : usage et jets d’engins pyrotechniques sur le terrain entraînant une interruption temporaire de la rencontre

Fermeture pour un match ferme de la partie basse de la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa

La sanction prend effet immédiatement.

4e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – Amiens SC du vendredi 29 août 2025

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : expressions orales constatées

Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson