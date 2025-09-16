Stade Rennais – OL : la polémique arbitrale rebondit encore ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais – OL : la polémique arbitrale rebondit encore ! 

Corentin Tolisso (OL)
Bastien Aubert
16 septembre 2025

Le choc entre le Stade Rennais et l’OL (3-1) a laissé place, bien au-delà du score, à une vive controverse arbitrale. En cause : une décision de Stéphanie Frappart qui a embrasé la fin de rencontre, révélant la frustration latente côté lyonnais et un malaise persistant autour de l’arbitrage dans l’élite française.

Rennes – Lyon : un scénario tendu et une expulsion contestée

Dans une affiche électrique, le Stade Rennais a dominé l’OL 3-1. Pourtant, la tension est montée à la 76e minute quand les Lyonnais se sont retrouvés à dix après l’exclusion de Tyler Morton. Mais c’est une autre décision qui a créé la polémique : l’absence de carton rouge pour Anthony Rouault, pourtant auteur d’une semelle très appuyée sur le jeune Khalis Merah.

L’action, visionnée via la VAR, a été interprétée par Stéphanie Frappart d’une manière surprenante : « ça glisse ». Un argument qui a dès lors attisé les débats, surtout en considérant la jeunesse et la fragilité du prometteur Merah, déjà remarqué en préparation estivale comme le souligne cet article sur ses récentes performances.

La réaction moqueuse de Tolisso sur les réseaux sociaux

À peine le match terminé, Corentin Tolisso n’a pas dissimulé son exaspération. Le capitaine lyonnais, habitué à peser dans l’entrejeu et auteur d’un début de saison solide (2 buts en 4 matchs), a choisi l’ironie sur le réseau X (ex-Twitter). Un simple « ça glisse », accompagné d’emojis révélateurs, a suffi à faire comprendre l’état d’esprit des Gones.

Ce trait d’humour acide traduit la frustration et le sentiment d’impuissance ressenti par tout un groupe, d’autant plus que Tolisso s’était déjà distingué en valorisant l’intégration des jeunes au club, comme lorsqu’il avait félicité Khalis Merahpubliquement. Ce dernier, toujours sous contrat jusqu’en 2029, incarne l’avenir du club rhodanien.

La FFF confirme l’erreur arbitrale

La polémique n’est pas retombée après la rencontre, bien au contraire. Dès le lendemain, la Fédération Française de Football a pris la parole : l’arbitre du match aurait bel et bien dû expulser Anthony Rouault pour sa faute sur Merah. Cette reconnaissance d’erreur, corroborée par la publication des échanges VAR, sonne comme un camouflet pour l’arbitrage tricolore, déjà sous le feu des critiques.

Les conséquences de cet épisode s’annoncent multiples : image brouillée pour l’arbitrage français, défiance croissante des clubs et pression supplémentaire sur les futurs matchs où chaque tacle et chaque contact seront désormais scrutés à la loupe. Pour l’OL et ses jeunes pousses, il s’agit aussi d’un rappel : leur évolution passe par la résilience, comme l’illustre la nouvelle prolongation de contrat de Merah officialisée récemment.

Ligue 1OLStade Rennais
#A la une#RECAP'

Les plus lus

Corentin Tolisso (OL)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : la polémique arbitrale rebondit encore ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : la phrase choc de Kita qui a humilié Longoria (OM)

Par Bastien Aubert
Luis Campos, directeur sportif du PSG.
Mercato...

PSG Mercato : exit Campos, de lourds indices sur les prochains transferts dévoilés ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : Horneland prêt à tout changer dans le onze des Verts !

Par Bastien Aubert
Igor Paixao (OM)
Ligue des champions...

Real Madrid – OM : De Zerbi vers un immense coup de poker dans son onze !

Par Bastien Aubert
Thomas Léonard lors du funeste Nice-ASSE il y a quasiment un an.
ASSE...

ASSE : un cauchemar pour arbitrer le match contre Reims

Par Raphaël Nouet
Le capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi, lors du match à Lyon.
Ligue des champions...

Real Madrid – OM : Balerdi remet Mbappé à sa place

Par Raphaël Nouet
Wanda Nara
Compétitions...

Wanda Nara est toujours obsédée par Mauro Icardi ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro décroche un premier record humiliant à Nice 

Par Bastien Aubert
Ruddy Buquet au moment de l'expulsion de Tyler Morton lors de Rennes-OL.
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : la commission arbitrale a déjugé Buquet et Frappart !

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens présents au Parc des Princes dimanche.
Ligue 1...

RC Lens : les témoignages effrayants des supporters présents au Parc des Princes

Par Raphaël Nouet
Waldemar Kita en tribune présidentielle, à l'occasion d'un match du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : Waldemar Kita a méchamment recadré Pablo Longoria (OM)

Par Raphaël Nouet
Joan Martinez (en orange) lors d'un match amical contre Chelsea à l'été 2024.
Mercato...

Real Madrid Mercato : avant l’OM, les Merengue finalisent une signature importante

Par Raphaël Nouet
Le tifo des supporters rennais à l'occasion de la réception de l'OM.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : l’énorme coup de gueule du SRFC après l’interdiction de déplacement de ses supporters

Par Raphaël Nouet
Khalis Merah (OL)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : Lyon en remet une couche électrique sur la polémique arbitrale !

Par Bastien Aubert
Des caméras filmant le match entre le Stade Rennais et l'OL.
Ligue 1...

Droits TV : Ligue 1+ atteint le million d’abonnés, Molina calme tout le monde

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM : les mots forts de De Zerbi pour ses joueurs avant d’affronter le Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, lors du match à Rennes.
ASSE...

Les infos du jour : Longoria (OM) règle ses comptes, l’OL hurle au scandale, Yamal encore forfait avec le Barça

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens au Parc des Princes.
Ligue 1...

RC Lens : les ultras invités à chauffer les joueurs avant le derby !

Par Raphaël Nouet
Patrick Guillou (à gauche), commentant un match pour beIN.
ASSE...

ASSE : Guillou se paye les Verts et Horneland après la victoire à Clermont

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos.
Ligue 1...

PSG : les confidences de Luis Campos sur la victoire en C1, Donnarumma et Luis Enrique

Par Raphaël Nouet
Samuel Umtiti avant un match du LOSC.
Ligue 1...

OL, LOSC : Samuel Umtiti raccroche les crampons !

Par Raphaël Nouet
Aurélien Tchouaméni en conférence de presse avant Real Madrid-OM.
Liga...

Real Madrid : Tchouaméni flatte l’OM et défend Mbappé

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal de dos lors du dernier match qu'il a joué avec le FC Barcelone, au Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le gros coup dur se confirme pour Lamine Yamal, la Fédération répond à Flick

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet