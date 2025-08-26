OL Mercato : une signature attendue officialisée !

La prolongation de la pépite Khalis Merah est officielle à l’OL.

L’Olympique Lyonnais est bien entré dans sa saison. Vainqueur du FC Metz au Groupama Stadium, le club rhodanien compte deux victoires en deux matches après son succès à Lens, et il poursuit les bonnes nouvelles avec la prolongation du contrat de Khalis Merah. Le jeune milieu de terrain de 18 ans s’est révélé lors de la pré-saison estivale et il a séduit Paulo Fonseca. Le Portugais l’a fait participer à ses deux premiers matches en Ligue 1, et ce mardi l’OL annonce sa prolongation jusqu’en 2029.

Merah à l’OL jusqu’en 2029

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de deux saisons supplémentaires du contrat de son jeune milieu de terrain, Khalis Merah, désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2029. La prolongation de Khalis Merah illustre la stratégie de l’Olympique Lyonnais de valoriser ses jeunes talents issus de l’Academy, véritable pilier du projet du club», indique l’OL dans son communiqué.