Après la victoire poussive de l’OL face au SCO (1-0), Florent Gautreau s’est montré inquiet pour l’avenir du club rhodanien. Sur l’After Foot, le journaliste a pointé du doigt la faiblesse du banc lyonnais, un problème qui pourrait peser lourd cette saison.

L’OL a encore engrangé vendredi contre Angers (1-0). Mais les Lyonnais ont eu toutes les peines du monde à s’imposer à domicile et ce genre de matches cadenassés pend au nez des hommes de Paulo Fonseca, dont le banc reste trop limité selon certains observateurs.

« C’est ça qui est le plus inquiétant. Tu t’en sors, tu joues tes premiers matchs à fond. Il y a une énergie depuis le début dans cette équipe, c’est vrai qu’il y a une intensité. Mais l’entraîneur va compter sur ce onze-là. Il fait tardivement entrer les joueurs qu’il a, car il n’a pas grand-chose sur le banc », explique Florent Gautreau sur RMC Sport. Selon lui, cette situation pourrait devenir problématique dès que la Coupe d’Europe viendra s’ajouter aux matches de Ligue 1.

Le journaliste souligne que si le match contre le SCO n’est pas inquiétant à court terme, la réalité physique et la profondeur limitée de l’effectif pourraient coûter cher à Lyon sur la durée. Cette saison, un banc trop court pourrait peser lourd, surtout dans un calendrier chargé. Fonseca doit déjà composer sans Tyler Morton, mais pour Gautreau, il faudra sans doute un mercato ambitieux pour que Lyon tienne la cadence sur tous les fronts.