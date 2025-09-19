Face à une équipe du SCO Angers bien disciplinée et venue à Lyon pour fermer le jeu, l’OL a assuré l’essentiel avec une quatrième victoire en cinq journées. L’analyse des prestations individuelles des Gones.

Note du match : 11/20

Homme du match : Tanner Tessmann (7)

Greif (6) : le Slovaque a assuré dans son jeu au pied et n’a pas eu grand-chose à faire pendant tout le match. Au bout du temps additionnel, il a détourné sur son poteau une frappe de Machine (90ème+4) puis en sortant un gros réflexe sur le corner suivant (90ème+5). Il nous a quand même fait une petite frayeur en repoussant trop mollement un centre de Raolisoa directement sur Belkhdim.

Maitland-Niles (6) : l’Anglais a eu la première situation du match, butant de près sur Hervé Koffi (6ème) et a raté la balle du KO (79ème). Derrière, il n’a pas eu trop de difficulté à tenir son couloir droit.

Mata (5,5) : match très tranquille du stoppeur angolais. Rien à signaler de particulier.

Niakhaté (5,5) : rapidement sanctionné d’un carton jaune pour une remise de la main sur corner (22ème), le Sénégalais n’a malgré tout pas tremblé pour tenir en respect le jeune Peter.

Tagliafico (6) : pour son match de reprise, l’Argentin a beaucoup tenté de porter le surnombre et ses automatismes avec Malick Fofana sont bien revenus.

Tessmann (7) : on se demandait comment l’Américain allait gérer l’absence de Tyler Morton… La réponse fut très bonne avec de jolis renversements de jeu et des prises de risques. Il a également débloqué le match avec son but (66ème). Le signe d’un joueur en confiance.

Tolisso (6) : de retour plus bas sur le terrain, le Champion du Monde 2018 a assuré le boulot défensif avant de s’enhardir lors de la deuxième période et de monter d’un cran. Remplacé par De Carvalho (81ème).

Karabec (6,5) : par sa patte technique, par ses déviations et remises intelligentes, le Tchèque s’impose clairement sur la droite de l’attaque lyonnaise. Ce vendredi, il a pris les coups de pied arrêtés et c’est d’ailleurs sur l’un de ses corners que le verrou angevin a sauté. Un bon match. Remplacé sur la fin par Ghezzal (90ème+2).

Merah (5,5) : une heure de combat de la part du petit Khalis dans un match où il a beaucoup couru et pris un carton jaune intelligent pour casser un contre du SCO Angers. Remplacé par Sulc (64ème), remontant et à l’impulsion de plusieurs situations.

M.Fofana (5,5) : le Belge a essayé dans son couloir gauche mais n’a que trop rarement su faire de différences en un contre un. La seule fois qu’il y est parvenu, Arcus l’a cisaillé en récoltant un carton jaune. Il a aussi manqué la balle de 2-0 au duel face à Hervé Koffi (83ème). Remplacé par A.Moreira (90ème+2).

Satriano (6,5) : pour sa première, le seul N°9 de métier de l’OL a fait un match très sérieux. Des décrochages, du combat, quelques bonnes remises, un coup de casque sur corner qui a amené le but du 1-0 et une frappe détournée sur le poteau de Koffi. Précieux. A cédé sa place à Molebe (81ème).



