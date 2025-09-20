L’OL a battu le SCO d’Angers (1-0) hier soir grâce aux arrêts de Dominik Greif dans le temps additionnel. Mais le manque de profondeur de son banc risque de lui jouer des tours.

Cinq jours après sa défaite à Rennes (1-3), l’Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant, remportant face à Angers (1-0) un quatrième match en cinq journées qui lui permet de revenir à hauteur du PSG en tête de la Ligue 1. Un bilan aussi inespéré que prometteur, même si le club de la capitale, qui jouera demain à Marseille, semble intouchable. Mais avec une telle entame, l’OL peut espérer se mêler à la lutte pour la qualification en Champions League, lui qui a craint pendant un moment cet été de jouer en Ligue 2.

« Greif peut prendre une ampleur internationale »

Dans l’analyse de la rencontre d’hier, un héros se dégage : Dominik Greif. Le portier slovaque, arrivé de Majorque cet été, disputait son premier match avec les Gones. Il a réalisé deux parades monumentales dans les arrêts de jeu, sur une reprise de Lanroy Machine détournée de la main droite sur le poteau (94e) puis sur une tête de Jacques Ekomié dans la foulée. Deux arrêts qui ont épaté Lionel Charbonnier. Dans L’After, le champion du monde 98 a déclaré : « C’est un gardien qui sera très très bon quand il sera canardé donc si, en plus, il est bon sur un match comme ce soir, il peut prendre une ampleur internationale ».

En revanche, toujours dans L’After, Florent Gautreau s’est inquiété du manque de profondeur du banc lyonnais. Car la Coupe d’Europe reprendra la semaine prochaine pour les Gones et à raison de deux matches par semaine, les titulaires risquent de rapidement tirer la langue : « Ce n’est pas un match inquiétant pour Lyon mais, physiquement, il ne va pas s’en sortir avec ce banc de touche ». Ce qui l’obligera certainement à prioriser une compétition dans les semaines à venir…