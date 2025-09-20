Martin Satriano a eu un petit mot sympa pour les supporters hier à l’issue de la victoire de l’OL contre Angers.

Un but de Tanner Tessmann a suffit à l’OL hier soir pour s’imposer sur le plus petit des scores contre Angers (1-0), et Martin Satriano, pour ses débuts avec les Gones, a contribué à ce court succès en étant impliqué sur le but de l’Américain. Cela suffit au bonheur de l’ancien lensois au moment de livrer ses impressions au micro du diffuseur.

Satriano espère que l’OL a débuté une dynamique positive

«C’est toujours compliqué ce genre de rencontre, c’était mon premier match ici et je suis content d’avoir gagné, a commenté l’Argentin. C’est bien et il faut continuer. Cela s’est bien passé, j’ai eu un peu de fatigue à la fin seulement. Mais j’ai senti beaucoup d’énergie de la part des supporters, c’est qu’un début et il faut continuer. C’est important d’avoir réagi». Content, Satriano, surtout qu’une réaction était attendue après la défaite à Rennes.