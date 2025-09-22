Le Clasico OM-PSG de ce dimanche a été reporté à ce lundi (20h) cause des orages annoncés sur Marseille, ravivant un précédent insolite datant de 2009. À l’époque, un virus avait également chamboulé le calendrier… et Marseille en avait profité pour s’imposer au Vélodrome.

Les reports de Clasico ne sont pas si rarissimes dans l’histoire du football français. En octobre 2009, c’est une épidémie de grippe A qui avait contraint la Ligue de football professionnel (LFP) à décaler la rencontre entre l’OM et le PSG. Deux cas avaient été détectés dans les rangs parisiens, Mamadou Sakho et Ludovic Giuly, mais c’est la contamination de Jérémy Clément le matin du match qui avait fait pencher la balance.

La LFP, dirigée alors par Frédéric Thiriez, avait justifié sa décision : « Cette position est justifiée par le souci d’écarter tout risque de contagion, y compris des joueurs de l’équipe adverse, et d’éviter toute complication médicale grave ». La santé des joueurs devait primer sur toutes les autres considérations, expliquait la Ligue, qui s’était excusée auprès du public, des clubs et des diffuseurs.

Un signe favorable pour l’OM ?

À l’époque, près de 2000 supporters parisiens avaient fait le déplacement et quelques échauffourées avaient éclaté, témoignant de la frustration autour de ce report. La décision de la LFP avait pris quatre jours à être officialisée : le Clasico avait finalement été reprogrammé un mois plus tard, et la rencontre OM-Sochaux avait elle aussi été décalée pour libérer la date. Au final, Marseille avait tiré son épingle du jeu. Les Phocéens s’étaient imposés 1-0 grâce à un coup de tête de Gabriel Heinze, et ce report inattendu avait peut-être joué en leur faveur, offrant plus de temps pour préparer la rencontre.

Aujourd’hui, alors que le Clasico est une nouvelle fois décalé à lundi soir pour des raisons météorologiques, certains observateurs y voient un bon signe pour l’OM. Avec un PSG confronté à des contraintes logistiques et médiatiques liées à la cérémonie du Ballon d’Or, les Marseillais pourraient profiter de cette situation pour prendre l’avantage au Vélodrome. Réponse sur les coups de 22h…