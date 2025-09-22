Classique décalé, luxe à Rome et course contre-la-montre : la folle semaine de l’OM !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – PSG : la victoire des Marseillais déjà écrite ? 

Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Le Clasico OM-PSG de ce dimanche a été reporté à ce lundi (20h) cause des orages annoncés sur Marseille, ravivant un précédent insolite datant de 2009. À l’époque, un virus avait également chamboulé le calendrier… et Marseille en avait profité pour s’imposer au Vélodrome.

Les reports de Clasico ne sont pas si rarissimes dans l’histoire du football français. En octobre 2009, c’est une épidémie de grippe A qui avait contraint la Ligue de football professionnel (LFP) à décaler la rencontre entre l’OM et le PSG. Deux cas avaient été détectés dans les rangs parisiens, Mamadou Sakho et Ludovic Giuly, mais c’est la contamination de Jérémy Clément le matin du match qui avait fait pencher la balance.

La LFP, dirigée alors par Frédéric Thiriez, avait justifié sa décision : « Cette position est justifiée par le souci d’écarter tout risque de contagion, y compris des joueurs de l’équipe adverse, et d’éviter toute complication médicale grave ». La santé des joueurs devait primer sur toutes les autres considérations, expliquait la Ligue, qui s’était excusée auprès du public, des clubs et des diffuseurs.

Un signe favorable pour l’OM ?

À l’époque, près de 2000 supporters parisiens avaient fait le déplacement et quelques échauffourées avaient éclaté, témoignant de la frustration autour de ce report. La décision de la LFP avait pris quatre jours à être officialisée : le Clasico avait finalement été reprogrammé un mois plus tard, et la rencontre OM-Sochaux avait elle aussi été décalée pour libérer la date. Au final, Marseille avait tiré son épingle du jeu. Les Phocéens s’étaient imposés 1-0 grâce à un coup de tête de Gabriel Heinze, et ce report inattendu avait peut-être joué en leur faveur, offrant plus de temps pour préparer la rencontre.

Aujourd’hui, alors que le Clasico est une nouvelle fois décalé à lundi soir pour des raisons météorologiques, certains observateurs y voient un bon signe pour l’OM. Avec un PSG confronté à des contraintes logistiques et médiatiques liées à la cérémonie du Ballon d’Or, les Marseillais pourraient profiter de cette situation pour prendre l’avantage au Vélodrome. Réponse sur les coups de 22h…

Ligue 1OMPSG
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Classique décalé, luxe à Rome et course contre-la-montre : la folle semaine de l’OM !
Ligue 1...

Classique décalé, luxe à Rome et course contre-la-montre : la folle semaine de l’OM !

Par William Tertrin
Presnel Kimpembe se confie : ses larmes, ses blessures et son départ du PSG
Ligue 1...

Presnel Kimpembe se confie : ses larmes, ses blessures et son départ du PSG

Par William Tertrin
Augustine Boakye (ASSE)
ASSE...

ASSE : le meilleur joueur de Ligue 2 chez les Verts !

Par Bastien Aubert
OM – PSG : les dernières nouvelles de la pelouse du Vélodrome (vidéo)
Ligue 1...

OM – PSG : les dernières nouvelles de la pelouse du Vélodrome (vidéo)

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM – PSG : la victoire des Marseillais déjà écrite ? 

Par Bastien Aubert
OL : un titulaire absent plusieurs semaines, énorme casse-tête pour Fonseca
Ligue 1...

OL : un titulaire absent plusieurs semaines, énorme casse-tête pour Fonseca

Par William Tertrin
Real Madrid : la réponse glaciale de Xabi Alonso sur le Ballon d’Or
Liga...

Real Madrid : la réponse glaciale de Xabi Alonso sur le Ballon d’Or

Par William Tertrin
Ludovic Blas (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : après le derby, Pierre Ménès fracasse le projet Beye ! 

Par Bastien Aubert
FC Barcelone : mauvaises nouvelles pour Hansi Flick avec deux joueurs out !
FC Barcelone...

FC Barcelone : mauvaises nouvelles pour Hansi Flick avec deux joueurs out !

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé en civil, à son arrivée à Clairefontaine.
Ligue 1...

PSG : un complot contre Dembélé pourrait lui coûter le Ballon d’Or !

Par Bastien Aubert
Igor Miladinovic (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : ébloui, Guillou voit deux nouveaux cadors chez les Verts

Par Bastien Aubert
La LFP et Paris mis KO par l’OM !
Ligue 1...

La LFP et Paris mis KO par l’OM !

Par Louis Chrestian
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : Vinicius dehors en janvier, le PSG tente le coup ! 

Par Bastien Aubert
La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
ASSE...

ASSE Mercato : un géant quitte les Verts par la petite porte 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Pierre Ménès allume les Dogues et promet un bel avenir aux Sang et Or 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
Amiens SC...

ASSE : Horneland annonce un coup dur et une pluie de bonnes nouvelles avant Amiens 

Par Bastien Aubert
Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Ligue 1...

OM – PSG : Daniel Riolo a férocement choisi son camp après le report du Classico 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !

Par Bastien Aubert
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : après le derby, le coupable débusqué et lynché au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 
Ligue 1...

OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 

Par Bastien Aubert
Ferran Torres (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone a son futur 9, le Real Madrid tient le nouveau CR7 ! 

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Abline se lâche sur son été agité et lance une phrase choc pour son avenir !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : le père de Stassin se lâche sur le Mercato, l’objectif en 2026 est annoncé ! 

Par Bastien Aubert
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico encore reporté ? 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet